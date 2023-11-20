https://ria.ru/20231120/eda-1910525906.html

Профессор рассказала, как химический анализ пищи ведет к улучшению здоровья

Профессор рассказала, как химический анализ пищи ведет к улучшению здоровья - РИА Новости, 20.11.2023

Профессор рассказала, как химический анализ пищи ведет к улучшению здоровья

Популяризация методов химического анализа продуктов питания будет полезна как для простого покупателя, так и для производителя товаров, способствуя в конечном... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:53

2023-11-20T11:53

2023-11-20T11:53

наука

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Популяризация методов химического анализа продуктов питания будет полезна как для простого покупателя, так и для производителя товаров, способствуя в конечном счете улучшению здоровья населения, считает специалист в области аналитической химии, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева. В феврале Тимофеева стала лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов. "Поздравляя человека с днем рождения, чаще всего ему желают здоровья. А сколько пословиц и поговорок на тему здоровья: и что его ни за какие деньги не купишь, и что беречь его смолоду надо, и что "мы есть то, что мы едим". Собственно, последняя поговорка и есть основа и причина моих научных интересов на данный момент", - сказала Тимофеева РИА Новости. В современном мире с высоким спросом на продукты питания не всегда отводится должное внимание их качеству - при том, что для сохранения своего здоровья человеку важно не только питаться правильно, но и потреблять качественные продукты питания, добавила она. "Нарушение технологического процесса, неправильно рассчитанные дозировки консервантов и добавок, недобросовестность производителя (использование гормонов роста, например), гонка за прибылью в ущерб качеству - это то, из-за чего у химиков-аналитиков всегда хватает работы: проводить анализ уже существующими методами, а в случае их отсутствия - разрабатывать новые, обеспечивающие контроль качества пищевых продуктов", - отметила собеседница агентства. По словам Тимофеевой, зачастую производитель сам обращается к разработчикам за методиками определения ценных и полезных веществ в своей продукции. "Таким образом, химический анализ играет важную роль для каждого человека, и, на мой взгляд, научно-популярный рассказ о нем и его значимости будет полезным как для простого покупателя, так и для производителя товаров", - пояснила она. Она отметила важность такого формата для диалога представителей науки, власти и бизнеса, как Конгресс молодых ученых. "Конгресс - это площадка, где можно не только узнать о современных направлениях научных исследований и пообщаться с успешными учеными, но и узнать о мерах поддержки для молодых ученых, узнать, как правильно оформлять заявки на гранты и конкурсы, получить советы экспертов, а также обзавестись полезными знакомствами. Кроме того, на таких площадках, как Конгресс, можно найти партнеров, заказчиков, а также новых членов команды, желающих развивать это направление", - отметила Тимофеева. Третий Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс молодых ученых выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

наука, россия, здоровье - общество