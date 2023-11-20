https://ria.ru/20231120/dtp-1910576949.html
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 20.11.2023
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
Грузовик столкнулся с автобусом в Курской области, пострадали водитель общественного транспорта и пять его пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:51
2023-11-20T14:51
2023-11-20T14:51
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БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом в Курской области, пострадали водитель общественного транспорта и пять его пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. По информации управления, в 8.30 мск на автодороге Селиховы Дворы - Иванино произошло столкновение автомобиля "Камаз" с автобусом Mercedes под управлением водителя 1969 года рождения. "В результате ДТП пострадали водитель автобуса Mercedes и его пассажиры 1972 года рождения, 1978 года рождения, 1977 года рождения, 1971 года рождения и 1980 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка, отмечает УМВД. Как информировал ранее мэр Курска Игорь Куцак, в Курской области в понедельник прошел сильный снегопад, все дорожные службы переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910552825.html
https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html
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происшествия, курская область, mercedes, россия, авто, курск
Происшествия, Курская область, Mercedes, Россия, Авто, Курск
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
В Курской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали шесть человек