Рейтинг@Mail.ru
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/dtp-1910576949.html
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом - РИА Новости, 20.11.2023
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
Грузовик столкнулся с автобусом в Курской области, пострадали водитель общественного транспорта и пять его пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:51
2023-11-20T14:51
происшествия
курская область
mercedes
россия
авто
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910576506_0:1249:1621:2160_1920x0_80_0_0_4249aa0a7f593dc5e17252385bfd123b.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом в Курской области, пострадали водитель общественного транспорта и пять его пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. По информации управления, в 8.30 мск на автодороге Селиховы Дворы - Иванино произошло столкновение автомобиля "Камаз" с автобусом Mercedes под управлением водителя 1969 года рождения. "В результате ДТП пострадали водитель автобуса Mercedes и его пассажиры 1972 года рождения, 1978 года рождения, 1977 года рождения, 1971 года рождения и 1980 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка, отмечает УМВД. Как информировал ранее мэр Курска Игорь Куцак, в Курской области в понедельник прошел сильный снегопад, все дорожные службы переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910552825.html
https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910576506_0:945:1621:2160_1920x0_80_0_0_89192d2b7cb53e25208340a060f74358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, mercedes, россия, авто, курск
Происшествия, Курская область, Mercedes, Россия, Авто, Курск
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом

В Курской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали шесть человек

© Фото : АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области/ВКонтактеМесто ДТП с участием бензовоза и автобуса в Курской области
Место ДТП с участием бензовоза и автобуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области/ВКонтакте
Место ДТП с участием бензовоза и автобуса в Курской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом в Курской области, пострадали водитель общественного транспорта и пять его пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По информации управления, в 8.30 мск на автодороге Селиховы Дворы - Иванино произошло столкновение автомобиля "Камаз" с автобусом Mercedes под управлением водителя 1969 года рождения.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок
13:25
«
"В результате ДТП пострадали водитель автобуса Mercedes и его пассажиры 1972 года рождения, 1978 года рождения, 1977 года рождения, 1971 года рождения и 1980 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка, отмечает УМВД.
Как информировал ранее мэр Курска Игорь Куцак, в Курской области в понедельник прошел сильный снегопад, все дорожные службы переведены на усиленный режим работы.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 20:01
 
ПроисшествияКурская областьMercedesРоссияАвтоКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала