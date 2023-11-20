https://ria.ru/20231120/dron-1910688079.html
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Над Брянской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 20.11.2023
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью, сообщило в понедельник Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:02
2023-11-20T22:02
2023-11-20T22:02
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью, сообщило в понедельник Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Брянской областью