https://ria.ru/20231120/dron-1910688079.html

Над Брянской областью сбили украинский дрон

Над Брянской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 20.11.2023

Над Брянской областью сбили украинский дрон

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью, сообщило в понедельник Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T22:02

2023-11-20T22:02

2023-11-20T22:02

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью, сообщило в понедельник Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины