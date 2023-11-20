https://ria.ru/20231120/donbass-1910500138.html
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды - РИА Новости, 20.11.2023
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды
Свыше девятнадцати тысяч бытовых абонентов остались без электричества в ДНР в результате обстрелов и непогоды, сообщило в понедельник министерство угля и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:51
2023-11-20T09:51
2023-11-20T09:51
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Свыше девятнадцати тысяч бытовых абонентов остались без электричества в ДНР в результате обстрелов и непогоды, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале ведомства. "По состоянию на 7.00 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 400 трансформаторных подстанций, 19 231 бытовой абонент. За минувшие сутки энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-выездные бригады приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20231120/obstrel-1910468402.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Донецкая Народная Республика, Происшествия
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды
В ДНР свыше 19 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды