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В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды - РИА Новости, 20.11.2023
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09:51 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/donbass-1910500138.html
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды - РИА Новости, 20.11.2023
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды
Свыше девятнадцати тысяч бытовых абонентов остались без электричества в ДНР в результате обстрелов и непогоды, сообщило в понедельник министерство угля и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:51
2023-11-20T09:51
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Свыше девятнадцати тысяч бытовых абонентов остались без электричества в ДНР в результате обстрелов и непогоды, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале ведомства. "По состоянию на 7.00 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 400 трансформаторных подстанций, 19 231 бытовой абонент. За минувшие сутки энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-выездные бригады приступили к восстановительным работам.
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донецкая народная республика, происшествия
Донецкая Народная Республика, Происшествия
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды

В ДНР свыше 19 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов и непогоды

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда
Остатки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Свыше девятнадцати тысяч бытовых абонентов остались без электричества в ДНР в результате обстрелов и непогоды, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале ведомства.
"По состоянию на 7.00 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 400 трансформаторных подстанций, 19 231 бытовой абонент. За минувшие сутки энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-выездные бригады приступили к восстановительным работам.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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