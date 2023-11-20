https://ria.ru/20231120/dolgoletie-1910637953.html

В Подмосковье стартовал зимний сезон проекта "Активное долголетие"

В Подмосковье стартовал зимний сезон проекта "Активное долголетие" - РИА Новости, 20.11.2023

В Подмосковье стартовал зимний сезон проекта "Активное долголетие"

Зимой участников губернаторского проекта "Активное долголетие" ждут новогодние экскурсии, различные мастер-классы, на которых можно будет сделать новогодние... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:49

2023-11-20T17:49

2023-11-20T17:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Зимой участников губернаторского проекта "Активное долголетие" ждут новогодние экскурсии, различные мастер-классы, на которых можно будет сделать новогодние подарки близким своими руками, а также поездки на Международную выставку-форум "Россия", сообщает пресс-служба министерство социального развития Московской области. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, говорится в сообщении. "Приближается начало зимнего сезона, а это значит, что участников проекта "Активное долголетие" ждут увлекательные экскурсии, катание на коньках, лыжах, керлинг, в упряжках и даже сноуборд! Самым посещаемым занятием круглый год является скандинавская ходьба. Ее посещают более 24 тысяч долголетов ежегодно. Всего же проект объединил более 282 тысяч жителей Подмосковья старшего поколения", - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231120/medrabotniki-1910614935.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), выставка-форум "россия"