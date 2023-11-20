https://ria.ru/20231120/dnr-1910583894.html
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 20.11.2023
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей, среди которых ребенок, погибли и 26 получили ранения, в том числе один ребенок, с 13 по 19 ноября в ДНР из-за действий украинских войск,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:15
2023-11-20T15:15
2023-11-20T15:15
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Семь мирных жителей, среди которых ребенок, погибли и 26 получили ранения, в том числе один ребенок, с 13 по 19 ноября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 13 по 19 ноября погибли семь мирных жителей, включая одного ребенка. Число пострадавших за указанный период составило 26, включая также одного ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9100 человек, в том числе 232 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 041, среди них 831 ребенок.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли семь мирных жителей, 26 пострадали