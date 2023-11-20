https://ria.ru/20231120/diskreditatsiya-1910648472.html
Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате
Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате - РИА Новости, 20.11.2023
Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате
Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:32
2023-11-20T18:32
2023-11-20T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Крыма. Речь идет о 30-летней жительнице села Виноградное Ленинского района. "Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд выяснил, что женщина, будучи дома, выложила с телефона фото и сообщение с флагом Украины и нецензурной бранью в адрес России. "Данное сообщение было размещено в мессенджере Telegram родительского чата, в котором 19 человек участников", - говорится в сообщении. В суде подчеркнули, что женщина своим поступком дискредитировала использование Вооруженных сил РФ. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном, добавили в судебной инстанции. Постановление в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20231109/shtraf-1908471173.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика крым, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате
Суд Крыма оштрафовал женщину за дискредитацию ВС России в родительском чате
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Крыма. Речь идет о 30-летней жительнице села Виноградное Ленинского района.
"Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд выяснил, что женщина, будучи дома, выложила с телефона фото и сообщение с флагом Украины
и нецензурной бранью в адрес России. "Данное сообщение было размещено в мессенджере Telegram
родительского чата, в котором 19 человек участников", - говорится в сообщении.
В суде подчеркнули, что женщина своим поступком дискредитировала использование Вооруженных сил РФ. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном, добавили в судебной инстанции. Постановление в законную силу не вступило.
Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии