https://ria.ru/20231120/diskreditatsiya-1910648472.html

Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате

Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате - РИА Новости, 20.11.2023

Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате

Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:32

2023-11-20T18:32

2023-11-20T18:32

происшествия

россия

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Крыма. Речь идет о 30-летней жительнице села Виноградное Ленинского района. "Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Суд выяснил, что женщина, будучи дома, выложила с телефона фото и сообщение с флагом Украины и нецензурной бранью в адрес России. "Данное сообщение было размещено в мессенджере Telegram родительского чата, в котором 19 человек участников", - говорится в сообщении. В суде подчеркнули, что женщина своим поступком дискредитировала использование Вооруженных сил РФ. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном, добавили в судебной инстанции. Постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20231109/shtraf-1908471173.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, вооруженные силы рф