https://ria.ru/20231120/deti-1910553836.html

В ГД хотят проверять иностранцев, забирающих детей из клиник новых регионов

В ГД хотят проверять иностранцев, забирающих детей из клиник новых регионов - РИА Новости, 20.11.2023

В ГД хотят проверять иностранцев, забирающих детей из клиник новых регионов

В Госдуме подготовили законопроект об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, включая украинцев, которые хотят забрать якобы своих детей... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:29

2023-11-20T13:29

2023-11-20T13:29

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, включая украинцев, которые хотят забрать якобы своих детей из специальных детских учреждений в новых регионах РФ, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Наш законопроект предлагает ввести обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы именно в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения при восстановлении родительских прав иностранных граждан, в том числе граждан Украины, в отношении вот этих детей, которые находятся в учреждениях здравоохранения вот этих четырёх субъектов Российской Федерации", - сказал Пискарев в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Как пояснил Пискарев, в настоящее время на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей существуют детские учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, большинство из которых являются инвалидами. "В последнее время участились случаи, когда приезжающие граждане Украины и другие иностранные граждане пытаются забирать детей, называя себя их родителями, или предоставляют документы, доверенности от якобы родителей. Вместе с тем, документы многих детей утеряны", - сказал Пискарев. По его словам, самое главное - это то, что мы не можем быть уверенными в том, что документы подлинные, учитывая, что сейчас на Украине можно выдать любые документы: "Ну так же мы совершенно не уверены в подлинности родителей, которыми себя называют те граждане, которые приезжают за этими детьми". "Понятно, что мы не можем, совершенно недопустимо отдавать детей непонятно кому, и с какой целью - тоже непонятно, потому что на сегодня однозначно Украина занимает первое место в мире по торговле детьми", - подчеркнул Пискарев. В ходе заседания комиссии парламентарий также сообщил о подготовке законопроекта о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола.

https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, василий пискарев, госдума рф, россия