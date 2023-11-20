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Почти 6 тысяч человек пришли на день рождения Деда Мороза в Подмосковье
Почти 6 тысяч человек пришли на день рождения Деда Мороза в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2023
Почти 6 тысяч человек пришли на день рождения Деда Мороза в Подмосковье
Порядка шести тысяч человек более чем в 80 парках культуры и отдыха Подмосковья посетили областное мероприятие "День рождения Деда Мороза", которое состоялся 18 РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:15
2023-11-20T16:15
2023-11-20T16:15
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Порядка шести тысяч человек более чем в 80 парках культуры и отдыха Подмосковья посетили областное мероприятие "День рождения Деда Мороза", которое состоялся 18 ноября, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Гости увидели театрализованные программы "Однажды в сказке", посетили "Открытые мастерские". Специально для детей были подготовлены квесты "Кто такой этот Дед Мороз?". Сделать яркие снимки можно было в тематических фотозонах, говорится в сообщении. Кроме того, состоялся телемост с Дедом Морозом, а также были проведены интеллектуальные эстафеты и викторины, фотоконкурсы для гостей и интерактивные программы со сказочными персонажами "Философия гнома Зимушкина". Все желающие смогли принять участие в анимационных программах с зимними героями и Дедом Морозом или благотворительные акции "Сюрприз к Новому году", отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), дед мороз, общество, парки, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз, Общество, Парки, Культура