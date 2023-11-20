https://ria.ru/20231120/delfiyskie_igry-1910591515.html

Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми

Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми - РИА Новости, 20.11.2023

Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми

Московскую область на стартовавших в понедельник в Сыктывкаре Вторых молодежных Арктических Дельфийских играх представляет делегация из 12 человек – студенты... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:39

2023-11-20T15:39

2023-11-20T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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дельфийские игры

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Московскую область на стартовавших в понедельник в Сыктывкаре Вторых молодежных Арктических Дельфийских играх представляет делегация из 12 человек – студенты колледжей, преподаватели и концертмейстеры, сообщает пресс-служба областного министерства культуры и туризма. Юноши и девушки из Подмосковья посостязаются в четырех номинациях: "Скрипка", "Народные инструменты" (балалайка, гитара), "Художественные ремесла", "Кулинарное искусство". Всего же соревнования пройдут по 10 академическим, народным и современным номинациям, включенным в конкурсную и фестивальную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Будет разыграно 28 комплектов медалей, говорится в сообщении. В прошлом году на Первых молодежных Арктических Дельфийских играх представители Подмосковья завоевали три медали – золотую в номинации "Изобразительное искусство", серебряную в номинации "Скрипка" и бронзовую в номинации "Кулинарное искусство", добавили в пресс-службе. Там напомнили, что игры продляться до 24 ноября. В столице Республики Коми собрались более 600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри вошли почти 40 видных деятелей культуры и науки.

https://ria.ru/20230423/mishustin-1867220670.html

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московская область (подмосковье), республика коми, дельфийские игры, медали