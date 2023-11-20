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Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:39 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/delfiyskie_igry-1910591515.html
Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми
Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми - РИА Новости, 20.11.2023
Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми
Московскую область на стартовавших в понедельник в Сыктывкаре Вторых молодежных Арктических Дельфийских играх представляет делегация из 12 человек – студенты... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:39
2023-11-20T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
республика коми
дельфийские игры
медали
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Московскую область на стартовавших в понедельник в Сыктывкаре Вторых молодежных Арктических Дельфийских играх представляет делегация из 12 человек – студенты колледжей, преподаватели и концертмейстеры, сообщает пресс-служба областного министерства культуры и туризма. Юноши и девушки из Подмосковья посостязаются в четырех номинациях: "Скрипка", "Народные инструменты" (балалайка, гитара), "Художественные ремесла", "Кулинарное искусство". Всего же соревнования пройдут по 10 академическим, народным и современным номинациям, включенным в конкурсную и фестивальную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Будет разыграно 28 комплектов медалей, говорится в сообщении. В прошлом году на Первых молодежных Арктических Дельфийских играх представители Подмосковья завоевали три медали – золотую в номинации "Изобразительное искусство", серебряную в номинации "Скрипка" и бронзовую в номинации "Кулинарное искусство", добавили в пресс-службе. Там напомнили, что игры продляться до 24 ноября. В столице Республики Коми собрались более 600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри вошли почти 40 видных деятелей культуры и науки.
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московская область (подмосковье), республика коми, дельфийские игры, медали
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Республика Коми, Дельфийские игры, медали

Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМолодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми
Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Молодежь Подмосковья снова поборется за медали на Дельфийских играх в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Московскую область на стартовавших в понедельник в Сыктывкаре Вторых молодежных Арктических Дельфийских играх представляет делегация из 12 человек – студенты колледжей, преподаватели и концертмейстеры, сообщает пресс-служба областного министерства культуры и туризма.
Юноши и девушки из Подмосковья посостязаются в четырех номинациях: "Скрипка", "Народные инструменты" (балалайка, гитара), "Художественные ремесла", "Кулинарное искусство". Всего же соревнования пройдут по 10 академическим, народным и современным номинациям, включенным в конкурсную и фестивальную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Будет разыграно 28 комплектов медалей, говорится в сообщении.
В прошлом году на Первых молодежных Арктических Дельфийских играх представители Подмосковья завоевали три медали – золотую в номинации "Изобразительное искусство", серебряную в номинации "Скрипка" и бронзовую в номинации "Кулинарное искусство", добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что игры продляться до 24 ноября. В столице Республики Коми собрались более 600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри вошли почти 40 видных деятелей культуры и науки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Республика КомиДельфийские игрымедали
 
 
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