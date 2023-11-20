https://ria.ru/20231120/davlenie-1910509233.html

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 20.11.2023

Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу

Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:45

2023-11-20T10:45

2023-11-20T10:45

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба - 953,3 гПа. А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба - 963,0 гПа и принадлежит 1973 году", - рассказала Позднякова. По ее словам, в том же году, 25 ноября, было зарегистрировано и самое низкое атмосферное давление ноября: 709 миллиметра ртутного столба - 945,3 гПа. А месяц в целом оказался холоднее нормы на минус 1,6 градуса. "И в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет холодной", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231107/moskva-1907927768.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода