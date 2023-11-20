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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 20.11.2023
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10:45 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/davlenie-1910509233.html
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 20.11.2023
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба - 953,3 гПа. А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба - 963,0 гПа и принадлежит 1973 году", - рассказала Позднякова. По ее словам, в том же году, 25 ноября, было зарегистрировано и самое низкое атмосферное давление ноября: 709 миллиметра ртутного столба - 945,3 гПа. А месяц в целом оказался холоднее нормы на минус 1,6 градуса. "И в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет холодной", - добавила синоптик.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу

В Москве в пятницу ожидают рекордное давление в 715 миллиметров ртутного столба

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба - 953,3 гПа. А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба - 963,0 гПа и принадлежит 1973 году", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в том же году, 25 ноября, было зарегистрировано и самое низкое атмосферное давление ноября: 709 миллиметра ртутного столба - 945,3 гПа. А месяц в целом оказался холоднее нормы на минус 1,6 градуса.
"И в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет холодной", - добавила синоптик.
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