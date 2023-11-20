https://ria.ru/20231120/davlenie-1910509233.html
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу - РИА Новости, 20.11.2023
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_8a669bacef984545b6eacffc1f60797d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление, 715 миллиметров ртутного столба, ожидается в Москве в пятницу, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба - 953,3 гПа. А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба - 963,0 гПа и принадлежит 1973 году", - рассказала Позднякова. По ее словам, в том же году, 25 ноября, было зарегистрировано и самое низкое атмосферное давление ноября: 709 миллиметра ртутного столба - 945,3 гПа. А месяц в целом оказался холоднее нормы на минус 1,6 градуса. "И в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет холодной", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20231107/moskva-1907927768.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_92f546f50f936124e210174d01a4ee33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
В Москве в пятницу ожидают рекордное давление в 715 миллиметров ртутного столба