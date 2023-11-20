https://ria.ru/20231120/chaykhona-1910672438.html

Работу чайхоны на востоке Москвы приостановили за нарушения санитарных норм

Работу чайхоны на востоке Москвы приостановили за нарушения санитарных норм - РИА Новости, 20.11.2023

Работу чайхоны на востоке Москвы приостановили за нарушения санитарных норм

Суд на 90 суток приостановил работу чайхоны "Ханордо" на Перовской улице в Москве за грубые нарушения санитарных норм, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:29

2023-11-20T20:29

2023-11-20T20:29

москва

восточный административный округ (москва)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд на 90 суток приостановил работу чайхоны "Ханордо" на Перовской улице в Москве за грубые нарушения санитарных норм, сообщается в Telegram-канале столичного Роспотребнадзора. "Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе по факту регистрации случая кишечной инфекции у посетителя после употребления готовых блюд, приобретенных в Чайхоне "Ханордо" по адресу: Москва, Перовская, дом 33 корпус 1, проведено эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра в предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении. В чайхоне не осуществляется контроль качества и безопасности поступающей на производство продукции, отсутствует цеховое деление, у работников нет личных медицинских книжек, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231114/rf-1909346061.html

москва

восточный административный округ (москва)

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москва, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз