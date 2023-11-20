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На Сахалине у браконьеров изъяли партию трепанга на 7,2 миллиона рублей
На Сахалине у браконьеров изъяли партию трепанга на 7,2 миллиона рублей - РИА Новости, 20.11.2023
На Сахалине у браконьеров изъяли партию трепанга на 7,2 миллиона рублей
Крупную партию трепанга на сумму более 7,2 миллиона рублей изъяли у группы браконьеров, занимавшихся незаконной добычей на юге Сахалина, информирует... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:46
2023-11-20T03:46
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Крупную партию трепанга на сумму более 7,2 миллиона рублей изъяли у группы браконьеров, занимавшихся незаконной добычей на юге Сахалина, информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. "Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 миллиона рублей. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба уточняет, что браконьеры, не имея разрешительных документов, выловили 5 305 экземпляров трепанга в жизнеспособном состоянии весом 320 килограммов. Весь улов пограничники выпустили в озеро Буссе. При задержании преступной группы на месте обнаружены резиновая лодка, автомобиль и водолазное снаряжение.
https://ria.ru/20230120/brakonerstvo-1846161954.html
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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине у браконьеров изъяли партию трепанга на 7,2 миллиона рублей
Пограничники задержали на Сахалине браконьеров с добычей на 7,2 миллиона рублей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Крупную партию трепанга на сумму более 7,2 миллиона рублей изъяли у группы браконьеров, занимавшихся незаконной добычей на юге Сахалина, информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 миллиона рублей. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение. В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении ведомства.
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Пресс-служба уточняет, что браконьеры, не имея разрешительных документов, выловили 5 305 экземпляров трепанга в жизнеспособном состоянии весом 320 килограммов. Весь улов пограничники выпустили в озеро Буссе. При задержании преступной группы на месте обнаружены резиновая лодка, автомобиль и водолазное снаряжение.