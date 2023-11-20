https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html

Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине

Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 20.11.2023

Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность "сепаратистской риторикой", а также российскими влиянием в Боснии и Герцеговине. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:54

2023-11-20T12:54

2023-11-20T12:56

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность "сепаратистской риторикой", а также российскими влиянием в Боснии и Герцеговине. В понедельник он прибыл в Сараево в рамках своего турне по балканским государствам, которое также включает посещение Сербии, Косово и Северной Македонии. Столтенберг проведет встречи с политиками этих стран, обсудит сотрудничество. "Мы обеспокоены сепаратисткой риторикой, а также негативным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Сараево. По его мнению, такие угрозы подрывают стабильность и процессы реформ в этой стране, поэтому все лидеры должны работать на строительство национальных институтов, способствовать единству и примирению. "Мы усиливаем политический диалог и практическое сотрудничество", - добавил Столтенберг и напомнил о работе миссии НАТО в Боснии и Герцеговине, мандат которой был продлен еще на один год. Ранее в ноябре Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной по достижении страной "необходимого уровня соответствия критериям". РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230828/vstuplenie-1892775851.html

https://ria.ru/20230522/bosniya-1873307925.html

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Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, россия, йенс столтенберг, нато