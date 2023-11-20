https://ria.ru/20231120/bosniya-1910545600.html
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 20.11.2023
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность "сепаратистской риторикой", а также российскими влиянием в Боснии и Герцеговине. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:54
2023-11-20T12:54
2023-11-20T12:56
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность "сепаратистской риторикой", а также российскими влиянием в Боснии и Герцеговине. В понедельник он прибыл в Сараево в рамках своего турне по балканским государствам, которое также включает посещение Сербии, Косово и Северной Македонии. Столтенберг проведет встречи с политиками этих стран, обсудит сотрудничество. "Мы обеспокоены сепаратисткой риторикой, а также негативным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Сараево. По его мнению, такие угрозы подрывают стабильность и процессы реформ в этой стране, поэтому все лидеры должны работать на строительство национальных институтов, способствовать единству и примирению. "Мы усиливаем политический диалог и практическое сотрудничество", - добавил Столтенберг и напомнил о работе миссии НАТО в Боснии и Герцеговине, мандат которой был продлен еще на один год. Ранее в ноябре Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной по достижении страной "необходимого уровня соответствия критериям". РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230828/vstuplenie-1892775851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босния и герцеговина, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине
Генсек НАТО Столтенберг обеспокоился влиянием России в Боснии и Герцеговине
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность "сепаратистской риторикой", а также российскими влиянием в Боснии и Герцеговине.
В понедельник он прибыл в Сараево
в рамках своего турне по балканским государствам, которое также включает посещение Сербии
, Косово
и Северной Македонии
. Столтенберг проведет встречи с политиками этих стран, обсудит сотрудничество.
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"Мы обеспокоены сепаратисткой риторикой, а также негативным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Сараево. По его мнению, такие угрозы подрывают стабильность и процессы реформ в этой стране, поэтому все лидеры должны работать на строительство национальных институтов, способствовать единству и примирению.
"Мы усиливаем политический диалог и практическое сотрудничество", - добавил Столтенберг и напомнил о работе миссии НАТО в Боснии и Герцеговине, мандат которой был продлен еще на один год. Ранее в ноябре Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС
с Боснией и Герцеговиной по достижении страной "необходимого уровня соответствия критериям".
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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