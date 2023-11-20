https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910479614.html

Эвакуированный из Газы врач опроверг заявления о тоннелях под "Аш-Шифой"

Эвакуированный из Газы врач опроверг заявления о тоннелях под "Аш-Шифой" - РИА Новости, 20.11.2023

Эвакуированный из Газы врач опроверг заявления о тоннелях под "Аш-Шифой"

Под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа нет тоннелей, которые могли бы использовать бойцы палестинского движения ХАМАС, а также в ней не было военных, как... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T05:43

2023-11-20T05:43

2023-11-20T05:43

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа нет тоннелей, которые могли бы использовать бойцы палестинского движения ХАМАС, а также в ней не было военных, как заявляла израильская сторона, рассказал журналистам врач скорой помощи из анклава Эльнажар Исмаил, который в ночь на понедельник прилетел в "Домодедово" эвакуационным рейсом из Каира. "Все время говорили, что в "Аш-Шифа" тоннели, там оружие. Там ничего нет такого, я работник, я врач. Там только больные, там никого нет. Там только больные", - рассказал он. По его словам, из-за ударов Армии обороны Израиля по социальным объектам и больницам анклава страдают в первую очередь тяжело больные пациенты и дети, на территории сектора не осталось работающих больниц. "Дети в больницах погибли уже, больные с диализом все скончались без исключения, новорожденные дети уже скончались. Врачи гибнут, медбратья гибнут, у нас куча коллег погибло. Нанесли удар по больнице "Аль-Мамадани", это христианская больница, там больше тысячи погибло, все врачи погибли. Не работает у нас ни одна больница. Вот они зашли в "Аш-Шифа", никого там не нашли", - пояснил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 ноября заявила, что обнаружила 55-метровый тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Накануне израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. По данным ВОЗ, в больнице остались более 300 человек, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии. Позже сообщалось, что более 30 недоношенных младенцев, которые находились в инкубаторах, удалось вывезти из госпиталя. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/gaza-1910478371.html

https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910479408.html

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израиль, россия, каир (город), владимир путин, в мире, хамас, оон, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году