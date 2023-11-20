https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910479408.html
СМИ: израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе
СМИ: израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе
Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает телеканал AL Jazeera со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:39
2023-11-20T05:39
2023-11-20T05:39
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хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает телеканал AL Jazeera со ссылкой на очевидцев. "Мы поговорили с некоторыми людьми, живущими неподалеку, и они рассказали нам, что израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы... Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы", - пишет телеканал. Телеканал отмечает, что в индонезийской больнице, единственной в Газе, которая еще пытается оказывать медицинские услуги, был отключен генератор. Ранее Израиль обвинил индонезийскую больницу в том, что она является базой для операций бойцов ХАМАС. Власти Индонезии и руководство больницы отвергли это обвинение. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231119/zaderzhanie-1910449245.html
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израиль, россия, индонезия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Индонезия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе
AL Jazeera: ЦАХАЛ окружает индонезийскую больницу и обстреливает окрестности
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает телеканал AL Jazeera
со ссылкой на очевидцев.
«
"Мы поговорили с некоторыми людьми, живущими неподалеку, и они рассказали нам, что израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы... Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы", - пишет телеканал.
Телеканал отмечает, что в индонезийской больнице, единственной в Газе, которая еще пытается оказывать медицинские услуги, был отключен генератор.
Ранее Израиль обвинил индонезийскую больницу в том, что она является базой для операций бойцов ХАМАС
. Власти Индонезии
и руководство больницы отвергли это обвинение.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
ЦАХАЛ заявил о задержании более ста членов ХАМАС
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
МИД Турции назвал атаку ЦАХАЛ на школу в Газе целенаправленной