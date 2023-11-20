https://ria.ru/20231120/boliviya-1910487147.html

Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной

Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023

Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной

Боливия надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной после победы на выборах оппозиционера Хавьера Милея, заявил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:48

2023-11-20T07:48

2023-11-20T07:48

аргентина

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луис арсе

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Боливия надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной после победы на выборах оппозиционера Хавьера Милея, заявил президент Боливии Луис Арсе. "Боливия всегда будет уважать демократическую волю народов, мы желаем процветания народу Аргентины. Мы вместе будем работать, чтобы отношения между нашими странами были прочными, как и до этого, и базировались на братстве, дополняемости и взаимном уважении", - написал Арсе в соцсети X. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей.

https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html

аргентина

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аргентина, боливия, луис арсе, хавьер милей, в мире