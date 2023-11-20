https://ria.ru/20231120/boliviya-1910487147.html
Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной
Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023
Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной
Боливия надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной после победы на выборах оппозиционера Хавьера Милея, заявил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:48
2023-11-20T07:48
2023-11-20T07:48
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Боливия надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной после победы на выборах оппозиционера Хавьера Милея, заявил президент Боливии Луис Арсе. "Боливия всегда будет уважать демократическую волю народов, мы желаем процветания народу Аргентины. Мы вместе будем работать, чтобы отношения между нашими странами были прочными, как и до этого, и базировались на братстве, дополняемости и взаимном уважении", - написал Арсе в соцсети X. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей.
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аргентина, боливия, луис арсе, хавьер милей, в мире
Аргентина, Боливия, Луис Арсе, Хавьер Милей, В мире
Президент Боливии надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной
Президент Боливии выразил надежду на развитие дружеских отношений с Аргентиной
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Боливия надеется на развитие дружеских отношений с Аргентиной после победы на выборах оппозиционера Хавьера Милея, заявил президент Боливии Луис Арсе.
"Боливия всегда будет уважать демократическую волю народов, мы желаем процветания народу Аргентины. Мы вместе будем работать, чтобы отношения между нашими странами были прочными, как и до этого, и базировались на братстве, дополняемости и взаимном уважении", - написал Арсе в соцсети X.
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей
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