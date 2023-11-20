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На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО - РИА Новости, 20.11.2023
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13:50 20.11.2023 (обновлено: 14:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910561261.html
На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО
На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО - РИА Новости, 20.11.2023
На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО
Выпуск беспилотников для поддержки участников спецоперации стартовал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:50
2023-11-20T14:15
надежные люди
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 20 ноя - РИА Новости. Выпуск беспилотников для поддержки участников спецоперации стартовал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Малый бизнес на Ставрополье начал выпускать технику для нужд специальной военной операции. Несколько групп предпринимателей организовали изготовление дронов с использованием собственных наработок. Конструкторы сами обучают военнослужащих использованию БПЛА", - заявил Владимиров. По словам губернатора, перевозка дронов осуществляется с помощью краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. "Они уже положительно оценены нашими бойцами. Будем работать над тем, чтобы поставить производство таких аппаратов на поток", - добавил Владимиров.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
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безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО

В Ставропольском крае стартовал выпуск дронов для поддержки участников СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 20 ноя - РИА Новости. Выпуск беспилотников для поддержки участников спецоперации стартовал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Малый бизнес на Ставрополье начал выпускать технику для нужд специальной военной операции. Несколько групп предпринимателей организовали изготовление дронов с использованием собственных наработок. Конструкторы сами обучают военнослужащих использованию БПЛА", - заявил Владимиров.
По словам губернатора, перевозка дронов осуществляется с помощью краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.
"Они уже положительно оценены нашими бойцами. Будем работать над тем, чтобы поставить производство таких аппаратов на поток", - добавил Владимиров.
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Надежные людиБезопасностьСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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