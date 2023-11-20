https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910561261.html

На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО

На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО - РИА Новости, 20.11.2023

На Ставрополье начали выпускать дроны для нужд СВО

Выпуск беспилотников для поддержки участников спецоперации стартовал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:50

2023-11-20T13:50

2023-11-20T14:15

надежные люди

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

ПЯТИГОРСК, 20 ноя - РИА Новости. Выпуск беспилотников для поддержки участников спецоперации стартовал в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Малый бизнес на Ставрополье начал выпускать технику для нужд специальной военной операции. Несколько групп предпринимателей организовали изготовление дронов с использованием собственных наработок. Конструкторы сами обучают военнослужащих использованию БПЛА", - заявил Владимиров. По словам губернатора, перевозка дронов осуществляется с помощью краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. "Они уже положительно оценены нашими бойцами. Будем работать над тем, чтобы поставить производство таких аппаратов на поток", - добавил Владимиров.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ставропольский край, владимир владимиров