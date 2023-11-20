https://ria.ru/20231120/azarov-1910495862.html
Азаров прокомментировал введение санкций против него на Украине
Азаров прокомментировал введение санкций против него на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
Азаров прокомментировал введение санкций против него на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал введенные украинскими властями в отношении него санкции очередной "внесудебной расправой". РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:24
2023-11-20T09:24
2023-11-20T09:24
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал введенные украинскими властями в отношении него санкции очередной "внесудебной расправой". Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 108 физических лиц, 106 из которых, по данным украинских властей, имеют российское гражданство, а также в отношении 37 организаций из России, в основном благотворительных фондов. Под санкции попал в том числе Азаров. "Санкции Зеленского и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - ред.) в отношении меня – это не что иное, как очередная внесудебная расправа", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.Он также напомнил, что власти Украины еще в 2021 году обвиняли его в терроризме. Однако через некоторое время выяснилось, что ни сам Зеленский, ни его офис не имели на руках документов, которые могли бы стать основанием для наложения санкций. "Ни СБУ, ни СНБО также не имеют необходимых документов", - подчеркнул Азаров. Санкции против Азарова предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, николай азаров (политик), владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины
Азаров прокомментировал введение санкций против него на Украине
Азаров назвал введенные на Украине против него санкции внесудебной расправой