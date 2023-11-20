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Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска - РИА Новости, 20.11.2023
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20:54 20.11.2023 (обновлено: 20:56 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/avtobusy-1910676759.html
Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска
Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска - РИА Новости, 20.11.2023
Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска
Первая партия новых автобусов МАЗ вышла на маршруты Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:54
2023-11-20T20:56
смоленская область
общество
смоленск
смоленская область
россия
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василий анохин
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СМОЛЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Первая партия новых автобусов МАЗ вышла на маршруты Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня в Смоленске на линию вышла первая партия новых МАЗов: 28 комфортабельных автобусов распределены по городским маршрутам с наибольшим пассажиропотоком", - написал губернатор.По словам губернатора, каждый автобус рассчитан на перевозку более 100 человек. Все автобусы низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан и тех, кто едет с детьми или колясками. "Работу по повышению доступности общественного транспорта продолжим. До конца декабря ожидаем поставку еще 29 новых автобусов, 17 передадим в Смоленск, 12 - в муниципалитеты. В приоритетном порядке - в те районы, где эта проблема стоит особенно остро", - подчеркнул Анохин. По данным правительства Смоленской области, по поручению губернатора регион подготовил и подал заявку на приобретение пассажирского автотранспорта через программу специальных казначейских кредитов. В своем Telegram-канале Василий Анохин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за финансовую поддержку этого, по его словам, важного для региона транспортного проекта.
https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html
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общество, смоленск, смоленская область, россия, владимир путин, василий анохин, минский автомобильный завод
Смоленская область, Общество, Смоленск, Смоленская область, Россия, Владимир Путин, Василий Анохин, Минский автомобильный завод

Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска

© Фото : Администрация Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Администрация Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Первая партия новых автобусов МАЗ вышла на маршруты Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня в Смоленске на линию вышла первая партия новых МАЗов: 28 комфортабельных автобусов распределены по городским маршрутам с наибольшим пассажиропотоком", - написал губернатор.
По словам губернатора, каждый автобус рассчитан на перевозку более 100 человек. Все автобусы низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан и тех, кто едет с детьми или колясками.
«
"Работу по повышению доступности общественного транспорта продолжим. До конца декабря ожидаем поставку еще 29 новых автобусов, 17 передадим в Смоленск, 12 - в муниципалитеты. В приоритетном порядке - в те районы, где эта проблема стоит особенно остро", - подчеркнул Анохин.
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По данным правительства Смоленской области, по поручению губернатора регион подготовил и подал заявку на приобретение пассажирского автотранспорта через программу специальных казначейских кредитов. В своем Telegram-канале Василий Анохин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за финансовую поддержку этого, по его словам, важного для региона транспортного проекта.
 
Смоленская областьОбществоСмоленскСмоленская областьРоссияВладимир ПутинВасилий АнохинМинский автомобильный завод
 
 
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