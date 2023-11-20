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Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска
Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска - РИА Новости, 20.11.2023
Партия новых автобусов МАЗ вышли на маршруты Смоленска
Первая партия новых автобусов МАЗ вышла на маршруты Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:54
2023-11-20T20:54
2023-11-20T20:56
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СМОЛЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Первая партия новых автобусов МАЗ вышла на маршруты Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня в Смоленске на линию вышла первая партия новых МАЗов: 28 комфортабельных автобусов распределены по городским маршрутам с наибольшим пассажиропотоком", - написал губернатор.По словам губернатора, каждый автобус рассчитан на перевозку более 100 человек. Все автобусы низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан и тех, кто едет с детьми или колясками. "Работу по повышению доступности общественного транспорта продолжим. До конца декабря ожидаем поставку еще 29 новых автобусов, 17 передадим в Смоленск, 12 - в муниципалитеты. В приоритетном порядке - в те районы, где эта проблема стоит особенно остро", - подчеркнул Анохин. По данным правительства Смоленской области, по поручению губернатора регион подготовил и подал заявку на приобретение пассажирского автотранспорта через программу специальных казначейских кредитов. В своем Telegram-канале Василий Анохин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за финансовую поддержку этого, по его словам, важного для региона транспортного проекта.
https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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