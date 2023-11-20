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Австралийский министр слетал в Индию за счет налогоплательщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
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13:24 20.11.2023 (обновлено: 13:33 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/avstraliya-1910552557.html
Австралийский министр слетал в Индию за счет налогоплательщиков, пишут СМИ
Австралийский министр слетал в Индию за счет налогоплательщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
Австралийский министр слетал в Индию за счет налогоплательщиков, пишут СМИ
Вице-премьер правительства Австралии, министр обороны Ричард Марлз не постеснялся за счет налогоплательщиков отправиться в воскресенье в Индии финальный матч... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:24
2023-11-20T13:33
в мире
австралия
индия
ахмадабад
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер правительства Австралии, министр обороны Ричард Марлз не постеснялся за счет налогоплательщиков отправиться в воскресенье в Индии финальный матч чемпионата мира по крикету, сообщил в понедельник информационный портал news.com.au. Сборная Австралии стала победителем мирового первенства, обыграв в финале хозяев соревнований. На стадионе в Ахмадабаде, который вмещает 132 тысячи зрителей, австралийцы выиграли у команды Индии со счетом 241:240. По данным австралийского портала, в настоящее время Марлз и глава МИД Австралии Пенни Вонг находятся в Индии для участия в диалоге 2+2 с индийскими коллегами в Нью-Дели. Однако стало известно, что министр обороны преодолел еще 2000 километров в Ахмадабад и обратно, чтобы посмотреть игру в крикет. Издание напоминает, что на поездки Марлз в этом году потратил 3,6 миллиона австралийских долларов (около 2,36 миллиона долларов США). Сколько стоила поездка министра на игру в крикет, остается неясным, так как правительство запретило публикацию данных о его путешествиях по "соображениям безопасности", и это несмотря на то, что Марлз сам опубликовал в соцсетях свои фото с матча, а правительство Индии выпустило пресс-релиз о поездке за день до начала. Как отмечает портал, министерство обороны Австралии подтвердило, что министр летал за счет налогоплательщиков на VIP-самолете ВВС страны. В августе этого года news.com.au стало известно, что Марлз летал на самолете ВВС в Сидней на полуфинал чемпионата мира по футболу среди женщин, который принимали Австралия и Новая Зеландия. Это, по данным портала, обошлось налогоплательщикам в 16 тысяч австралийских долларов (10,5 тысячи долларов США).
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австралия
индия
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в мире, австралия, индия, ахмадабад
В мире, Австралия, Индия, Ахмадабад
Австралийский министр слетал в Индию за счет налогоплательщиков, пишут СМИ

News.com.au: глава МО Австралии слетал на крикет за деньги налогоплательщиков

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер правительства Австралии, министр обороны Ричард Марлз не постеснялся за счет налогоплательщиков отправиться в воскресенье в Индии финальный матч чемпионата мира по крикету, сообщил в понедельник информационный портал news.com.au.
Сборная Австралии стала победителем мирового первенства, обыграв в финале хозяев соревнований. На стадионе в Ахмадабаде, который вмещает 132 тысячи зрителей, австралийцы выиграли у команды Индии со счетом 241:240.
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По данным австралийского портала, в настоящее время Марлз и глава МИД Австралии Пенни Вонг находятся в Индии для участия в диалоге 2+2 с индийскими коллегами в Нью-Дели. Однако стало известно, что министр обороны преодолел еще 2000 километров в Ахмадабад и обратно, чтобы посмотреть игру в крикет.
Издание напоминает, что на поездки Марлз в этом году потратил 3,6 миллиона австралийских долларов (около 2,36 миллиона долларов США). Сколько стоила поездка министра на игру в крикет, остается неясным, так как правительство запретило публикацию данных о его путешествиях по "соображениям безопасности", и это несмотря на то, что Марлз сам опубликовал в соцсетях свои фото с матча, а правительство Индии выпустило пресс-релиз о поездке за день до начала.
Как отмечает портал, министерство обороны Австралии подтвердило, что министр летал за счет налогоплательщиков на VIP-самолете ВВС страны.
В августе этого года news.com.au стало известно, что Марлз летал на самолете ВВС в Сидней на полуфинал чемпионата мира по футболу среди женщин, который принимали Австралия и Новая Зеландия. Это, по данным портала, обошлось налогоплательщикам в 16 тысяч австралийских долларов (10,5 тысячи долларов США).
 
В миреАвстралияИндияАхмадабад
 
 
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