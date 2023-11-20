https://ria.ru/20231120/aviatsiya-1910603421.html

В Москве откроют памятник в честь 100-летия российской гражданской авиации

В Москве откроют памятник в честь 100-летия российской гражданской авиации - РИА Новости, 20.11.2023

В Москве откроют памятник в честь 100-летия российской гражданской авиации

Памятник в честь 100-летия отечественной гражданской авиации появится в Москве, торжественная церемония установки закладного камня состоялась на месте... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:59

2023-11-20T16:59

2023-11-20T16:59

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Памятник в честь 100-летия отечественной гражданской авиации появится в Москве, торжественная церемония установки закладного камня состоялась на месте возведения в Парке культуры и отдыха "Ходынское поле", сообщает Минтранс РФ. Автор монумента авиаторам – российский скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник РФ Салават Щербаков. По задумке автора, памятник будет представлять первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, взмывающий в небо и оставляющий инверсионный след."Сегодня, в День работника транспорта, в Парке культуры и отдыха "Ходынское поле" при участии Министра транспорта Виталия Савельева состоялась торжественная церемония установки закладного камня на месте возведения памятника авиаторам, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации", – говорится в сообщении ведомства. В торжественной церемонии приняли участие: Герой России, пилот Евгений Новоселов, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Ространснадзора Виктор Басаргин, курсанты транспортных вузов и представители предприятий гражданской авиации. "Гражданская авиация внесла неоценимый вклад и вписала много славных страниц в историю России. На Ходынском поле был открыт первый московский аэродром, и именно отсюда в 1923 году совершила первый пассажирский рейс авиакомпания "Добролет", – сказал Савельев.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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