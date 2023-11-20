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Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 20.11.2023 (обновлено: 11:22 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/aviatsiya-1910478034.html
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:03
2023-11-20T11:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.&quot;В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск &quot;Запад&quot; нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки&quot;, — сказал он.Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.Накануне в Минобороны сообщили, что противник потерял на Купянском направлении более 70 военнослужащих. Еще 30 боевиков ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910396480.html
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
«

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", — сказал он.

Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.
Накануне в Минобороны сообщили, что противник потерял на Купянском направлении более 70 военнослужащих. Еще 30 боевиков ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28
 
 
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