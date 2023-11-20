https://ria.ru/20231120/aviatsiya-1910478034.html
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:03
2023-11-20T05:03
2023-11-20T11:22
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", — сказал он.Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.Накануне в Минобороны сообщили, что противник потерял на Купянском направлении более 70 военнослужащих. Еще 30 боевиков ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ
ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки", — сказал он.
Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.
Накануне в Минобороны сообщили, что противник потерял на Купянском направлении более 70 военнослужащих. Еще 30 боевиков ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
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