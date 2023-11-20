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Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023
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16:48 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/argentina-1910618424.html
Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС
Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023
Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС
Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:48
2023-11-20T16:48
аргентина
в мире
хавьер милей
брикс
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения зависимости от Международного валютного фонда, заявил и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Кандидат на пост главы МИД Аргентины при Милее Диана Мондино после воскресных президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны. "Я думаю, что шанс на это (вступление Аргентины в БРИКС - ред.) еще остается, учитывая, что БРИКС может принести определенную пользу для аргентинской экономики, страдающей от серьезных кризисов и инфляций, которая вынужденно зависит от Международного валютного фонда, а кредиты БРИКС, финансовые возможности БРИКС - это один из способов для снижения зависимости от МВФ", - сказал Дмитрий Розенталь в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции об актуальной ситуации в странах Латинской Америки. Хотя эксперт и допускает возможность вступления Аргентины в БРИКС при Милее, по его словам, "шансы на это стали гораздо меньше". Милей вступит в должность 10 декабря. Ранее он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. По словам Дианы Мондино, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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аргентина, в мире, хавьер милей, брикс
Аргентина, В мире, Хавьер Милей, БРИКС
Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС

Эксперт: Аргентина может вступить в БРИКС, чтобы снизить зависимость от МВФ

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения зависимости от Международного валютного фонда, заявил и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Кандидат на пост главы МИД Аргентины при Милее Диана Мондино после воскресных президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины
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"Я думаю, что шанс на это (вступление Аргентины в БРИКС - ред.) еще остается, учитывая, что БРИКС может принести определенную пользу для аргентинской экономики, страдающей от серьезных кризисов и инфляций, которая вынужденно зависит от Международного валютного фонда, а кредиты БРИКС, финансовые возможности БРИКС - это один из способов для снижения зависимости от МВФ", - сказал Дмитрий Розенталь в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции об актуальной ситуации в странах Латинской Америки. Хотя эксперт и допускает возможность вступления Аргентины в БРИКС при Милее, по его словам, "шансы на это стали гораздо меньше".
Милей вступит в должность 10 декабря. Ранее он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
По словам Дианы Мондино, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
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АргентинаВ миреХавьер МилейБРИКС
 
 
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