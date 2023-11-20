https://ria.ru/20231120/argentina-1910618424.html

Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС

Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС - РИА Новости, 20.11.2023

Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС

Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:48

2023-11-20T16:48

2023-11-20T16:48

аргентина

в мире

хавьер милей

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9de33ec519a8db7b05f1916010602197.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения зависимости от Международного валютного фонда, заявил и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Кандидат на пост главы МИД Аргентины при Милее Диана Мондино после воскресных президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны. "Я думаю, что шанс на это (вступление Аргентины в БРИКС - ред.) еще остается, учитывая, что БРИКС может принести определенную пользу для аргентинской экономики, страдающей от серьезных кризисов и инфляций, которая вынужденно зависит от Международного валютного фонда, а кредиты БРИКС, финансовые возможности БРИКС - это один из способов для снижения зависимости от МВФ", - сказал Дмитрий Розенталь в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции об актуальной ситуации в странах Латинской Америки. Хотя эксперт и допускает возможность вступления Аргентины в БРИКС при Милее, по его словам, "шансы на это стали гораздо меньше". Милей вступит в должность 10 декабря. Ранее он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. По словам Дианы Мондино, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, в мире, хавьер милей, брикс