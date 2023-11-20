Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС
Эксперт: Аргентина может вступить в БРИКС, чтобы снизить зависимость от МВФ
© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина при президентстве крайне правого политика Хавьера Милея, победившего на выборах в воскресенье, может всё-таки вступить в БРИКС для снижения зависимости от Международного валютного фонда, заявил и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Кандидат на пост главы МИД Аргентины при Милее Диана Мондино после воскресных президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.
"Я думаю, что шанс на это (вступление Аргентины в БРИКС - ред.) еще остается, учитывая, что БРИКС может принести определенную пользу для аргентинской экономики, страдающей от серьезных кризисов и инфляций, которая вынужденно зависит от Международного валютного фонда, а кредиты БРИКС, финансовые возможности БРИКС - это один из способов для снижения зависимости от МВФ", - сказал Дмитрий Розенталь в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на пресс-конференции об актуальной ситуации в странах Латинской Америки. Хотя эксперт и допускает возможность вступления Аргентины в БРИКС при Милее, по его словам, "шансы на это стали гораздо меньше".
Милей вступит в должность 10 декабря. Ранее он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.