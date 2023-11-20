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В Госдуме скептически отреагировали на избрание Милея главой Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
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15:43 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/argentina-1910592115.html
В Госдуме скептически отреагировали на избрание Милея главой Аргентины
В Госдуме скептически отреагировали на избрание Милея главой Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
В Госдуме скептически отреагировали на избрание Милея главой Аргентины
Депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости избрание президентом Аргентины Хавьера Милея, заявил, что в том случае, если граждане страны,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:43
2023-11-20T15:43
олег морозов
госдума рф
аргентина
хавьер милей
алексей журавлев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости избрание президентом Аргентины Хавьера Милея, заявил, что в том случае, если граждане страны, устав от власти, решили "проголосовать сердцем", они могут в итоге получить результат, от которого потом будет страдать голова. "Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование "сердцем" чаще всего даёт результат, от которого потом может страдать голова", - считает Морозов. При этом он отметил, что выборы и реальное управление страной - это разные вещи. "Нового президента Аргентины мы увидим только после реальных практических шагов", - сказал Морозов. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил, что аргентинцы могут превратить свою страну в еще один штат США, выбрав кандидата, который хочет сделать валютой страны доллар. "У власти на Западе появился очередной клоун, и мы прекрасно понимаем, чем это грозит Аргентине, потому что у нас перед глазами есть пример (Владимира) Зеленского. Единственное отличие в том, что Хавьер Милей даже не утруждает себя составить удобоваримую предвыборную программу, в его обещаниях лишь мечта сделать страну американской подстилкой - отказаться от собственной валюты в пользу доллара, поддержать антироссийские санкции, не вступать в БРИКС, выполнять все указания США", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, избиратели могли совсем его не слышать, обратив внимание лишь на запоминающийся "растрепанный облик". "Либо действительно намерены потерять собственную независимость, превратившись в 51-й штат США. Другое дело, что Соединенные Штаты, вдоволь наигравшись, к таким подстилкам быстро теряют интерес, прекращая их баловать и содержать - и прекрасный пример этому та же Украина", - добавил он.
https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html
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олег морозов, госдума рф, аргентина, хавьер милей, алексей журавлев
Олег Морозов, Госдума РФ, Аргентина, Хавьер Милей, Алексей Журавлев
В Госдуме скептически отреагировали на избрание Милея главой Аргентины

Депутат Журавлев: Аргентина может превратиться в 51-й штат США при Милее

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя РИА Новости избрание президентом Аргентины Хавьера Милея, заявил, что в том случае, если граждане страны, устав от власти, решили "проголосовать сердцем", они могут в итоге получить результат, от которого потом будет страдать голова.
"Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование "сердцем" чаще всего даёт результат, от которого потом может страдать голова", - считает Морозов.
При этом он отметил, что выборы и реальное управление страной - это разные вещи.
"Нового президента Аргентины мы увидим только после реальных практических шагов", - сказал Морозов.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил, что аргентинцы могут превратить свою страну в еще один штат США, выбрав кандидата, который хочет сделать валютой страны доллар.
"У власти на Западе появился очередной клоун, и мы прекрасно понимаем, чем это грозит Аргентине, потому что у нас перед глазами есть пример (Владимира) Зеленского. Единственное отличие в том, что Хавьер Милей даже не утруждает себя составить удобоваримую предвыборную программу, в его обещаниях лишь мечта сделать страну американской подстилкой - отказаться от собственной валюты в пользу доллара, поддержать антироссийские санкции, не вступать в БРИКС, выполнять все указания США", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его словам, избиратели могли совсем его не слышать, обратив внимание лишь на запоминающийся "растрепанный облик".
"Либо действительно намерены потерять собственную независимость, превратившись в 51-й штат США. Другое дело, что Соединенные Штаты, вдоволь наигравшись, к таким подстилкам быстро теряют интерес, прекращая их баловать и содержать - и прекрасный пример этому та же Украина", - добавил он.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Олег МорозовГосдума РФАргентинаХавьер МилейАлексей Журавлев
 
 
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