https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html
Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте
Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте - РИА Новости, 20.11.2023
Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сможет обеспечить стране процветание, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:53
2023-11-20T14:53
2023-11-20T14:53
в мире
аргентина
илон маск
хавьер милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сможет обеспечить стране процветание, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X."Аргентину ждет процветание", - написал Маск, отвечая на пост одного из пользователей о том, что Милей победил на выборах. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря.
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в мире, аргентина, илон маск, хавьер милей
В мире, Аргентина, Илон Маск, Хавьер Милей
Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте
Маск: избранный президент Аргентины Милей сможет обеспечить стране процветание