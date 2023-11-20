https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html

Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте

Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте - РИА Новости, 20.11.2023

Маск заявил, что Аргентину ждет процветание при новом президенте

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сможет обеспечить стране процветание, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:53

2023-11-20T14:53

2023-11-20T14:53

в мире

аргентина

илон маск

хавьер милей

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сможет обеспечить стране процветание, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X."Аргентину ждет процветание", - написал Маск, отвечая на пост одного из пользователей о том, что Милей победил на выборах. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря.

https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

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в мире, аргентина, илон маск, хавьер милей