https://ria.ru/20231120/argentina-1910487005.html

В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины

В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины

Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:46

2023-11-20T07:46

2023-11-20T07:46

аргентина

мексика

бразилия

хавьер милей

брикс

дмитрий феоктистов

в мире

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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. "Поздравляю Аргентину с мирным днем выборов. Мексика и Аргентина разделяют фундаментальные ценности, такие как демократия, то есть уважение голоса народа. Мексика всегда будет на стороне аргентинского народа. Министерство иностранных дел Мексики готово работать с новым правительством Аргентины", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря. Кандидат в главы МИД Аргентины Диана Мондино в день выборов заявила РИА Новости, что страна при новом правительстве не намерена вступать в БРИКС, перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле. Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил в свою очередь, что Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва надеется, что новый аргентинский президент Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, добавил он.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

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аргентина, мексика, бразилия, хавьер милей, брикс, дмитрий феоктистов, в мире