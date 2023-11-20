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В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
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07:46 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/argentina-1910487005.html
В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины
В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины
Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:46
2023-11-20T07:46
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хавьер милей
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дмитрий феоктистов
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. "Поздравляю Аргентину с мирным днем выборов. Мексика и Аргентина разделяют фундаментальные ценности, такие как демократия, то есть уважение голоса народа. Мексика всегда будет на стороне аргентинского народа. Министерство иностранных дел Мексики готово работать с новым правительством Аргентины", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря. Кандидат в главы МИД Аргентины Диана Мондино в день выборов заявила РИА Новости, что страна при новом правительстве не намерена вступать в БРИКС, перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле. Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил в свою очередь, что Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва надеется, что новый аргентинский президент Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, добавил он.
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аргентина, мексика, бразилия, хавьер милей, брикс, дмитрий феоктистов, в мире
Аргентина, Мексика, Бразилия, Хавьер Милей, БРИКС, Дмитрий Феоктистов, В мире
В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины

Глава МИД Мексики заявила о готовности работать с новыми властями Аргентины

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена.
«
"Поздравляю Аргентину с мирным днем выборов. Мексика и Аргентина разделяют фундаментальные ценности, такие как демократия, то есть уважение голоса народа. Мексика всегда будет на стороне аргентинского народа. Министерство иностранных дел Мексики готово работать с новым правительством Аргентины", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
Кандидат в главы МИД Аргентины Диана Мондино в день выборов заявила РИА Новости, что страна при новом правительстве не намерена вступать в БРИКС, перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил в свою очередь, что Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва надеется, что новый аргентинский президент Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, добавил он.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
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АргентинаМексикаБразилияХавьер МилейБРИКСДмитрий ФеоктистовВ мире
 
 
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