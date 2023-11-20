В Мексике выразили готовность работать с новым правительством Аргентины
Глава МИД Мексики заявила о готовности работать с новыми властями Аргентины
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Мексика и Аргентина разделяют общие демократические ценности, а правительство Мексики готово работать с новыми властями Аргентины, заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена.
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"Поздравляю Аргентину с мирным днем выборов. Мексика и Аргентина разделяют фундаментальные ценности, такие как демократия, то есть уважение голоса народа. Мексика всегда будет на стороне аргентинского народа. Министерство иностранных дел Мексики готово работать с новым правительством Аргентины", - написала Барсена в своем блоге в соцсети Х.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
Кандидат в главы МИД Аргентины Диана Мондино в день выборов заявила РИА Новости, что страна при новом правительстве не намерена вступать в БРИКС, перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил в свою очередь, что Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва надеется, что новый аргентинский президент Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, добавил он.