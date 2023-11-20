https://ria.ru/20231120/argentina-1910468095.html

СМИ: оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

СМИ: оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

Оба кандидата в президенты Аргентины - Серхио Масса от правящей партии и Хавьер Милей от оппозиции - считают себя победителями на выборах, сообщает телеканал TN РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:39

2023-11-20T00:39

2023-11-20T00:39

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Оба кандидата в президенты Аргентины - Серхио Масса от правящей партии и Хавьер Милей от оппозиции - считают себя победителями на выборах, сообщает телеканал TN со ссылкой на их окружение. "Оба кандидата присуждают себе победу: Милей с разницей в несколько пунктов, Масса - с незначительной разницей", - отмечает телеканал, ссылаясь на данные подсчёта голосов командами обоих претендентов. Первые результаты выборов будут известны в районе 21.00 (3.00 мск). Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.

https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html

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аргентина, бразилия, китай, брикс, мвф, в мире