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В Аргентине завершилось голосование на выборах президента
В Аргентине завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 20.11.2023
В Аргентине завершилось голосование на выборах президента
Завершилось голосование на выборах президента Аргентины. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:22
2023-11-20T00:22
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Аргентины. Голосование является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени (к утру понедельника мск). За главный пост в стране борются кандидат от правящей партии, министр экономики Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей. Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.
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аргентина, китай, бразилия, брикс, мвф, в мире
Аргентина, Китай, Бразилия, БРИКС, МВФ, В мире
В Аргентине завершилось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента Аргентины завершилось
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Аргентины.
Голосование является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени (к утру понедельника мск).
СМИ: детям кандидата в президенты Аргентины Массы поступили "угрозы смерти"
За главный пост в стране борются кандидат от правящей партии, министр экономики Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей.
Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая
, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ
.
Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией
и РФ
в пользу США
и Израиля
. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС
.
Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.
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