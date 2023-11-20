https://ria.ru/20231120/argentina-1910467051.html

В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

В Аргентине завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 20.11.2023

В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

Завершилось голосование на выборах президента Аргентины. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:22

2023-11-20T00:22

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Аргентины. Голосование является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени (к утру понедельника мск). За главный пост в стране борются кандидат от правящей партии, министр экономики Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей. Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.

https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html

https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html

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аргентина, китай, бразилия, брикс, мвф, в мире