https://ria.ru/20231120/altman-1910491367.html

Уволенный гендиректор OpenAI не вернется в компанию, пишут СМИ

Уволенный гендиректор OpenAI не вернется в компанию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023

Уволенный гендиректор OpenAI не вернется в компанию, пишут СМИ

Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман не вернется обратно в компанию, сообщает издание Information со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:54

2023-11-20T08:54

2023-11-20T08:54

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман не вернется обратно в компанию, сообщает издание Information со ссылкой на сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. "Сэм Альтман не вернется на пост генерального директора OpenAI, несмотря на попытки руководства компании вернуть его", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Суцкевера. Как отмечается, временно исполнять обязанности генерального директора будет сооснователь стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. Ранее разработчик чат-бота (компания OpenAI) заявила о том, что Сэм Альтман уволен с поста генерального директора. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров компании OpenAI, разработавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает возможность возвращения уволенного в пятницу Сэма Альтмана. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20231105/ii-1907575007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, технологии