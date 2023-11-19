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У южных Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 19.11.2023
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02:57 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html
У южных Курил произошли два землетрясения
У южных Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 19.11.2023
У южных Курил произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,7 в воскресенье зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T02:57
2023-11-19T02:57
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,7 в воскресенье зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясения магнитудой 4,7 произошли 19 ноября в 4.41 и 7.05 по местному времени у побережья южных Курил. Эпицентры находились в 52 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан и 43 километрах восточнее острова Итуруп", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, ночное землетрясение могли ощутить на Шикотане и Кунашире силой до 3 баллов, второе было неощущаемым.
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шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, российская академия наук, происшествия
Шикотан, Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
У южных Курил произошли два землетрясения

У южных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,7 в воскресенье зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясения магнитудой 4,7 произошли 19 ноября в 4.41 и 7.05 по местному времени у побережья южных Курил. Эпицентры находились в 52 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан и 43 километрах восточнее острова Итуруп", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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По словам собеседницы, ночное землетрясение могли ощутить на Шикотане и Кунашире силой до 3 баллов, второе было неощущаемым.
 
ШикотанТихий океанКунашир (остров)Елена СеменоваРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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