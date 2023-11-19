https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html

У южных Курил произошли два землетрясения

У южных Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 19.11.2023

У южных Курил произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,7 в воскресенье зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:57

2023-11-19T02:57

2023-11-19T02:57

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

елена семенова

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,7 в воскресенье зафиксировали специалисты в Тихом океане у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясения магнитудой 4,7 произошли 19 ноября в 4.41 и 7.05 по местному времени у побережья южных Курил. Эпицентры находились в 52 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан и 43 километрах восточнее острова Итуруп", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, ночное землетрясение могли ощутить на Шикотане и Кунашире силой до 3 баллов, второе было неощущаемым.

https://ria.ru/20231118/zemletryasenie-1910232058.html

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, российская академия наук, происшествия