https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910351023.html

В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине

В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине - РИА Новости, 19.11.2023

В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому "24 каналу" усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T06:15

2023-11-19T06:15

2023-11-19T06:15

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому "24 каналу" усомнился в способности Украины противостоять России в долгосрочной перспективе.Россия, посетовал он, продолжает тратить на войну огромные средства. "Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?" — задался вопросом Подоляк.По словам чиновника, "успех" ВСУ на фронте зависит от трех аспектов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.Для того, чтобы нивелировать преимущество России, необходимо ограничивать количество ее ресурсов, заявил Подоляк. "Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов", — высказал пожелание чиновник.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910348108.html

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в мире, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато