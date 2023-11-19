https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910346791.html

Выгодно России. Запад подготовил опасный удар по Зеленскому

Выгодно России. Запад подготовил опасный удар по Зеленскому - РИА Новости, 19.11.2023

Выгодно России. Запад подготовил опасный удар по Зеленскому

США и ЕС различными способами попытаются сместить Владимира Зеленского, игнорирующего западные намеки о заключении мира, вызвав внутриполитический кризис на... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T03:24

2023-11-19T03:24

2023-11-19T05:23

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

валерий залужный

андерс фог расмуссен

евросоюз

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США и ЕС различными способами попытаются сместить Владимира Зеленского, игнорирующего западные намеки о заключении мира, вызвав внутриполитический кризис на Украине и приблизив тем самым победу России, об этом пишет турецкий политолог Хакан Аксай в статье для издания T24."В то время как в некоторых кругах США и значительной части стран ЕС устали поддерживать Украину в военном и экономическом отношении, а в последнее время, после обострения палестино-израильского конфликта, все больше отдаляются от Украины, Запад может "отказаться от непримиримого Зеленского". При отсутствии выборов может пойти в ход госпереворот, или различного рода давление и шантаж, в результате чего лидерами могут стать (главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный или (бывший советник офиса президента Украины Алексей. — Прим. ред.) Арестович", — говорится в публикации.По словам Аксая, с непреклонной позицией Зеленского, желающего продолжать боевые действия, контрастирует заявление Залужного о невозможности победы на поле боя, а также призывом бывшего генксека НАТО Андерс Фог Расмуссена отказаться от потерянных территорий взамен на членство в альянсе, о чем в положительном ключе высказался Арестович.Также, по мнению аналитика, положение Зеленского усугубляется отсутствием успехов в контрнаступлении и вызовами, с которыми столкнется Украина из-за предстоящих холодов и возможных зимних ударов со стороны России."Как бы то ни было, если изложенные выше факторы приведут к тому, что киевская администрация потеряет контроль над ситуацией, на Украине возникнет политический кризис. И он еще больше повысит вероятность победы России", — заключил эксперт.Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.

https://ria.ru/20231119/vsu-1910344404.html

https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910332299.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, андерс фог расмуссен, евросоюз, вооруженные силы украины, нато