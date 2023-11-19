https://ria.ru/20231119/zaytsy-1910193005.html
В Москве выпустили в природу более 300 диких зайцев
В Москве выпустили в природу более 300 диких зайцев - РИА Новости, 19.11.2023
В Москве выпустили в природу более 300 диких зайцев
Более 300 диких зайцев выпустили за два года в природу в ТиНАО Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:10
2023-11-19T12:10
2023-11-19T13:40
москва
тинао
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 300 диких зайцев выпустили за два года в природу в ТиНАО Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."За два года в леса Троицкого и Новомосковского округов выпустили 360 диких зайцев. Восстановлением популяций зайца-беляка и зайца-русака занимаются специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды", - говорится на сайте.Отмечается, что популяция животных во многих регионах снижается, эти виды внесены в Красную книгу Москвы. В 2022 году специалисты выпустили 110 зайцев, а в 2023 — уже 250."Животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Они не ручные, не домашние и не нуждаются в помощи человека. Специалисты выращивают и выкармливают их по особой технологии, а после того, как отпустят их на волю, наблюдают за ними с помощью фотоловушек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231005/zubr-1900830306.html
москва
тинао
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао
В Москве выпустили в природу более 300 диких зайцев
В ТиНАО в Москве выпустили в природу 360 диких зайцев
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Более 300 диких зайцев выпустили за два года в природу в ТиНАО Москвы, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"За два года в леса Троицкого и Новомосковского округов выпустили 360 диких зайцев. Восстановлением популяций зайца-беляка и зайца-русака занимаются специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды", - говорится на сайте.
Отмечается, что популяция животных во многих регионах снижается, эти виды внесены в Красную книгу Москвы. В 2022 году специалисты выпустили 110 зайцев, а в 2023 — уже 250.
"Животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Они не ручные, не домашние и не нуждаются в помощи человека. Специалисты выращивают и выкармливают их по особой технологии, а после того, как отпустят их на волю, наблюдают за ними с помощью фотоловушек", - говорится в сообщении.
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