https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара - РИА Новости, 19.11.2023
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара
Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней - для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:06
2023-11-19T09:06
2023-11-19T09:06
экономика
wildberries
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней - для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, сообщили РИА Новости в компании. "Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней — это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ", - заявили там. Уточняется, что это касается только тех случаев, когда покупатель сначала забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть. В маркетплейсе также подчеркнули, что доля клиентов, которые возвращают товары не в те пункты выдачи, где получали его, составляет около 6%. При этом скорость возврата средств таким покупателям сократится в среднем на 3-4 дня. "Если клиент забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, то уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете на сайте … или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении Wildberries", - добавили в компании.
https://ria.ru/20231118/razdelenie-1910293292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, wildberries, россия
Экономика, Wildberries, Россия
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара до двух дней
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней - для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Wildberries
стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней — это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ", - заявили там.
Уточняется, что это касается только тех случаев, когда покупатель сначала забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть.
В маркетплейсе также подчеркнули, что доля клиентов, которые возвращают товары не в те пункты выдачи, где получали его, составляет около 6%. При этом скорость возврата средств таким покупателям сократится в среднем на 3-4 дня.
"Если клиент забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, то уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете на сайте … или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении Wildberries", - добавили в компании.
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