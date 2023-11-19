https://ria.ru/20231119/vyveska-1910374419.html

В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска

В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска - РИА Новости, 19.11.2023

В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска

Вывеска упала на женщину у торгового центра в Новокузнецке в Кузбассе, она госпитализирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:06

2023-11-19T11:06

2023-11-19T12:31

происшествия

новокузнецк

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Вывеска упала на женщину у торгового центра в Новокузнецке в Кузбассе, она госпитализирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее в интернете распространилось видео, на котором запечатлено, как ветром срывает вывеску со здания торгового центра, и она падает на проходящую мимо женщину."Женщина 59 лет, состояние средней степени тяжести, госпитализирована", – сообщил РИА Новости Дужик."По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Также по данному факту прокуратура области организовала проверку обстоятельств произошедшего.Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.

https://ria.ru/20231113/avariya-1909147285.html

новокузнецк

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)