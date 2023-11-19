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В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска
В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска - РИА Новости, 19.11.2023
В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска
Вывеска упала на женщину у торгового центра в Новокузнецке в Кузбассе, она госпитализирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:06
2023-11-19T11:06
2023-11-19T12:31
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Вывеска упала на женщину у торгового центра в Новокузнецке в Кузбассе, она госпитализирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее в интернете распространилось видео, на котором запечатлено, как ветром срывает вывеску со здания торгового центра, и она падает на проходящую мимо женщину."Женщина 59 лет, состояние средней степени тяжести, госпитализирована", – сообщил РИА Новости Дужик."По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Также по данному факту прокуратура области организовала проверку обстоятельств произошедшего.Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке в ТЦ на женщину упала вывеска
В Новокузнецке женщину госпитализировали из-за упавшей вывески в ТЦ
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Вывеска упала на женщину у торгового центра в Новокузнецке в Кузбассе, она госпитализирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором запечатлено, как ветром срывает вывеску со здания торгового центра, и она падает на проходящую мимо женщину.
«
"Женщина 59 лет, состояние средней степени тяжести, госпитализирована", – сообщил РИА Новости Дужик.
"По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецку СУ СК России
по Кемеровской области
– Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Также по данному факту прокуратура области организовала проверку обстоятельств произошедшего.
Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.
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