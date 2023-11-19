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Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:00 19.11.2023 (обновлено: 19:15 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/vystavka-1910387862.html
Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия"
Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023
Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт Дню региона на международной выставке-форуме "Россия". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:00
2023-11-19T19:15
выставка-форум "россия"
алтайский край
виктор томенко
выставка-форум "россия"
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт Дню региона на международной выставке-форуме "Россия". На церемонии Томенко рассказал о главных достижениях и достопримечательностях региона. Чем живет сегодня край, каких вершин добивается и какие горизонты открывает в своем развитии. "Природные богатства требуют большого внимания. Чтобы сохранить их для будущих поколений, мы проводим большую работу. Например, три года назад по решению президента в рамках нацпроекта "Экология" мы создали национальный природный парк "Салаир", растения которого пережили не одну историческую эпоху. Более двух миллионов человек ежегодно формируют мощный туристический поток к нам в край. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" помогает нам с привлечением средств федерального бюджета создавать объекты инфраструктуры, инженерный транспорт, поддерживать разные инвестиционные проекты от крупных туристических комплексов и санаториев до гостиниц для тех, кто хочет побыть наедине с природой", — сказал на презентации Томенко.Он добавил, что современным туристам очень повезло, так как добраться до алтайских гостиничных комплексов они могут по одной из самых красивейших дорог в стране — Чуйскому тракту. Исторически это одна из главных веток Великого шелкового пути. "Алтайские продукты — это действительно серьезный бренд. Три четверти объектов производимого на Алтае продовольствия мы поставляем за пределы края. "Алтайские продукты плюс 100 к здоровью" — под таким девизом объединились многие наши предприятия по производству продуктов питания", — сказал Томенко. Также губернатор рассказал о реализации национальных проектов в крае, инициированных президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что за последние пять лет на эти цели было направлено почти 100 миллиардов рублей. Средства пошли на создание инфраструктуры, новых рабочих мест, благоустройство городов и сел, а также на адресную поддержку жителей и многое другое. "Национальный проект "Производительность труда" помогает нашим предприятиям повышать эффективность своей работы, внедрять современные бережливые технологии. Промышленность всегда была одним из определяющих векторов развития Алтайского края. Мы поддерживаем существующие промышленные предприятия и, конечно, создаем новые. Наши действующие производственные площадки сегодня обеспечивают страну шинами, двигателями для сельскохозяйственной техникой, ж/д вагонами и многим другим. В том числе решают вопросы импортозамещения", — добавил Томенко. Также на открытии Дня региона выступила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Она отметила, что Алтайский край для нее является родным местом. "Алтайский край всегда наполнен солнцем. Поражает, как быстро он развивается. Приезжает много туристов, и им там нравится. Столько гостей, улыбок и радости. Спасибо большое, что вы так бережете, так любите и столько трудитесь для своей родной земли", — сказала Виртуозова. В День Алтайского края гостей ждет насыщенная культурная и деловая программа. Стенд региона представлен в павильоне 75. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231108/med-1908125415.html
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алтайский край, виктор томенко, выставка-форум "россия", владимир путин
Выставка-форум "Россия", Алтайский край, Виктор Томенко, Выставка-форум "Россия", Владимир Путин
Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор Алтайского края Томенко открыл День региона на выставке "Россия"

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко на международной выставке-форуме "Россия". 19 ноября 2023 года
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на международной выставке-форуме Россия. 19 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на международной выставке-форуме "Россия". 19 ноября 2023 года
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт Дню региона на международной выставке-форуме "Россия".
На церемонии Томенко рассказал о главных достижениях и достопримечательностях региона. Чем живет сегодня край, каких вершин добивается и какие горизонты открывает в своем развитии.
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"Природные богатства требуют большого внимания. Чтобы сохранить их для будущих поколений, мы проводим большую работу. Например, три года назад по решению президента в рамках нацпроекта "Экология" мы создали национальный природный парк "Салаир", растения которого пережили не одну историческую эпоху. Более двух миллионов человек ежегодно формируют мощный туристический поток к нам в край. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" помогает нам с привлечением средств федерального бюджета создавать объекты инфраструктуры, инженерный транспорт, поддерживать разные инвестиционные проекты от крупных туристических комплексов и санаториев до гостиниц для тех, кто хочет побыть наедине с природой", — сказал на презентации Томенко.
Он добавил, что современным туристам очень повезло, так как добраться до алтайских гостиничных комплексов они могут по одной из самых красивейших дорог в стране — Чуйскому тракту. Исторически это одна из главных веток Великого шелкового пути.
"Алтайские продукты — это действительно серьезный бренд. Три четверти объектов производимого на Алтае продовольствия мы поставляем за пределы края. "Алтайские продукты плюс 100 к здоровью" — под таким девизом объединились многие наши предприятия по производству продуктов питания", — сказал Томенко.
Также губернатор рассказал о реализации национальных проектов в крае, инициированных президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что за последние пять лет на эти цели было направлено почти 100 миллиардов рублей. Средства пошли на создание инфраструктуры, новых рабочих мест, благоустройство городов и сел, а также на адресную поддержку жителей и многое другое.
"Национальный проект "Производительность труда" помогает нашим предприятиям повышать эффективность своей работы, внедрять современные бережливые технологии. Промышленность всегда была одним из определяющих векторов развития Алтайского края. Мы поддерживаем существующие промышленные предприятия и, конечно, создаем новые. Наши действующие производственные площадки сегодня обеспечивают страну шинами, двигателями для сельскохозяйственной техникой, ж/д вагонами и многим другим. В том числе решают вопросы импортозамещения", — добавил Томенко.
Также на открытии Дня региона выступила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Она отметила, что Алтайский край для нее является родным местом.
"Алтайский край всегда наполнен солнцем. Поражает, как быстро он развивается. Приезжает много туристов, и им там нравится. Столько гостей, улыбок и радости. Спасибо большое, что вы так бережете, так любите и столько трудитесь для своей родной земли", — сказала Виртуозова.
В День Алтайского края гостей ждет насыщенная культурная и деловая программа. Стенд региона представлен в павильоне 75.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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Выставка-форум "Россия"Алтайский крайВиктор ТоменкоВыставка-форум "Россия"Владимир Путин
 
 
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