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Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества - РИА Новости, 19.11.2023
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10:14 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества - РИА Новости, 19.11.2023
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о приостановке голосования на избирательных участках в двух населенных пунктах республики из-за прекращения РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:14
2023-11-19T10:14
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о приостановке голосования на избирательных участках в двух населенных пунктах республики из-за прекращения подачи электричества, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в Молдавии проходит второй тур всеобщих местных выборов, на которых предстоит избрать мэров и глав сельских администраций в 273 населенных пунктах, где в первом туре 5 ноября ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. Во втором туре участвует 544 кандидата, из которых 488 представляют политические партии, а 56 - независимые. В двух селах в бюллетене для голосования будет только один кандидат, а в 8 населенных пунктах республики проходят повторные выборы. "К 7.00 (8.00 мск) были открыты все 609 участков для голосования в 273 населенных пунктах. Хочу отметить, что в селах Карпинены и Анены, в Хынчештском районе, в 7.00 прекратилась на 20 минут подача электричества. Временно процесс голосования был приостановлен. Но проблема была решена, голосование возобновилось. В целом второй тур местных выборов проходит сейчас без эксцессов", - сказала на брифинге в Кишиневе глава Центризбиркома Молдавии Анжелика Караман. Глава Центризбиркома отметила, что на участках сегодня ждут 839 тысяч избирателей, всего отпечатано 828 тысяч 557 бюллетеней для голосования, из них 637 тысяч 890 на румынском и 190 тысяч 667 на русском языках. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 20% граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества

Второй тур местных выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЖенщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о приостановке голосования на избирательных участках в двух населенных пунктах республики из-за прекращения подачи электричества, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Молдавии проходит второй тур всеобщих местных выборов, на которых предстоит избрать мэров и глав сельских администраций в 273 населенных пунктах, где в первом туре 5 ноября ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. Во втором туре участвует 544 кандидата, из которых 488 представляют политические партии, а 56 - независимые. В двух селах в бюллетене для голосования будет только один кандидат, а в 8 населенных пунктах республики проходят повторные выборы.
"К 7.00 (8.00 мск) были открыты все 609 участков для голосования в 273 населенных пунктах. Хочу отметить, что в селах Карпинены и Анены, в Хынчештском районе, в 7.00 прекратилась на 20 минут подача электричества. Временно процесс голосования был приостановлен. Но проблема была решена, голосование возобновилось. В целом второй тур местных выборов проходит сейчас без эксцессов", - сказала на брифинге в Кишиневе глава Центризбиркома Молдавии Анжелика Караман.
Глава Центризбиркома отметила, что на участках сегодня ждут 839 тысяч избирателей, всего отпечатано 828 тысяч 557 бюллетеней для голосования, из них 637 тысяч 890 на румынском и 190 тысяч 667 на русском языках.
Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 20% граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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