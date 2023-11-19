https://ria.ru/20231119/vybory-1910355527.html

В Молдавии проходит второй тур местных выборов

В Молдавии проходит второй тур местных выборов - РИА Новости, 19.11.2023

В Молдавии проходит второй тур местных выборов

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на местных выборах в 281 населенном пункте республики. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:11

2023-11-19T08:11

2023-11-19T09:26

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на местных выборах в 281 населенном пункте республики.Они начали работу в 07:00 (08:00 мск). Второй тур голосования пройдет в 273 населенных пунктах, где жители выбирают мэров. По данным, представленным ЦИК республики, из 544 кандидатов на этот пост 488 выдвинули политические партии (348 мужчин и 140 женщин), а еще 56 — независимые кандидаты (38 мужчин и 18 женщин)."В бюллетень для голосования будут внесены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Исключениями являются село Котова Дрокийского района и коммуна Тодирешть Унгеньского района, где в бюллетенях для голосования будет зарегистрирован только один кандидат", — говорится в сообщении на сайте ЦИК.Кроме того, пройдут повторные выборы в восьми населенных пунктах, поскольку в первом туре там не преодолели порог явки в 25 процентов. В шести из них выберут претендентов на должность мэра и депутата местного совета, а в двух — только на должность депутата местного совета. Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признают состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее двадцати процентов от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте. Как сообщал ЦИК, наблюдатели, аккредитованные на всеобщих местных выборах 5 ноября, смогут продолжить свою деятельность во втором туре выборов. В первом туре за ходом голосования следил 401 международный наблюдатель и 1092 национальных наблюдателей от восьми различных организаций. Во вторник комиссия аккредитовала еще 26 человек от общественного объединения "Мирад" в качестве национальных наблюдателей. Ключевая борьба развернется за кресло мэра второго по величине в стране города — Бельцы. Во второй тур по результату голосования прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69 процента голосов, и независимый кандидат Арина Коршикова — у нее 21,52 процента голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей нескольких политсил на поддержку кандидата со стороны запрещенной партии "Шор". Это решение опротестовали в судебных инстанциях города Бельцы, но его отклонили. В итоге во второй тур прошел занявший третье место кандидат от Партии социалистов Максим Морошан.

https://ria.ru/20231106/ekspert-1907744339.html

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https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия