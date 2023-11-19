https://ria.ru/20231119/vsu-1910401549.html

"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023

"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:47

2023-11-19T14:47

2023-11-19T20:07

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."У них нет времени на подготовку войск для укомплектования этих бригад и этой техники, которую будет перебрасывать Запад, и это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину, причем все предыдущие были уже стерты с лица земли", — указал эксперт.По его словам, в ходе боевых действий с российскими военными украинцы уже потеряли три армии, последняя из которых была ликвидирована в ходе их провального контрнаступления в этом году.Специалист засомневался в рациональности украинского руководства собирать еще одно войско для противостояния России, которая, как подчеркнул Берлетик, лишь становится мощнее в ходе вооруженного конфликта.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231119/shok-1910387683.html

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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, в мире, сша