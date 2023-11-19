Рейтинг@Mail.ru
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 19.11.2023 (обновлено: 20:07 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/vsu-1910401549.html
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:47
2023-11-19T20:07
политика
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.&quot;У них нет времени на подготовку войск для укомплектования этих бригад и этой техники, которую будет перебрасывать Запад, и это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину, причем все предыдущие были уже стерты с лица земли&quot;, — указал эксперт.По его словам, в ходе боевых действий с российскими военными украинцы уже потеряли три армии, последняя из которых была ликвидирована в ходе их провального контрнаступления в этом году.Специалист засомневался в рациональности украинского руководства собирать еще одно войско для противостояния России, которая, как подчеркнул Берлетик, лишь становится мощнее в ходе вооруженного конфликта.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231119/shok-1910387683.html
https://ria.ru/20231119/vsu-1910367440.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fa0c6942b5effae587dae3c99047d668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, в мире, сша
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, В мире, США
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО

Экс-морпех Берлетик: ВС России уничтожили три армии ВСУ в зоне СВО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
«

"У них нет времени на подготовку войск для укомплектования этих бригад и этой техники, которую будет перебрасывать Запад, и это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину, причем все предыдущие были уже стерты с лица земли", — указал эксперт.

Беженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса Вираж в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Пора начать". В США пришли в ужас из-за неожиданного хода украинцев
Вчера, 12:59
По его словам, в ходе боевых действий с российскими военными украинцы уже потеряли три армии, последняя из которых была ликвидирована в ходе их провального контрнаступления в этом году.
Специалист засомневался в рациональности украинского руководства собирать еще одно войско для противостояния России, которая, как подчеркнул Берлетик, лишь становится мощнее в ходе вооруженного конфликта.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Тяжелый удар. СМИ раскрыли шокирующую новость о ВСУ в зоне СВО
Вчера, 10:11
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТОВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала