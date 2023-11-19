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"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:47
2023-11-19T14:47
2023-11-19T20:07
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."У них нет времени на подготовку войск для укомплектования этих бригад и этой техники, которую будет перебрасывать Запад, и это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину, причем все предыдущие были уже стерты с лица земли", — указал эксперт.По его словам, в ходе боевых действий с российскими военными украинцы уже потеряли три армии, последняя из которых была ликвидирована в ходе их провального контрнаступления в этом году.Специалист засомневался в рациональности украинского руководства собирать еще одно войско для противостояния России, которая, как подчеркнул Берлетик, лишь становится мощнее в ходе вооруженного конфликта.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, В мире, США
"Три армии". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Экс-морпех Берлетик: ВС России уничтожили три армии ВСУ в зоне СВО