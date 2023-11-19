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"Мы сделали для них все". Американский офицер жестко отчитал ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 19.11.2023 (обновлено: 13:48 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/vsu-1910388905.html
"Мы сделали для них все". Американский офицер жестко отчитал ВСУ
"Мы сделали для них все". Американский офицер жестко отчитал ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
"Мы сделали для них все". Американский офицер жестко отчитал ВСУ
Военная и финансовая помощь Украине не принесла никаких результатов, поэтому нет оснований рассчитывать на победу ВСУ, заявил отставной американский... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:09
2023-11-19T13:48
в мире
украина
европа
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Украине не принесла никаких результатов, поэтому нет оснований рассчитывать на победу ВСУ, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.&quot;США поставили пять тысяч бронемашин, миллиарды долларов, это помимо всего того, что передала Европа. Мы сделали все, но это не помогло отодвинуть линию фронта. &lt;…&gt; На каком основании кто-то думает, что что-либо изменится в будущем?&quot; — задался он вопросом.Дэвис призвал Украину начать мирные переговоры, пока страна не потеряла еще больше территорий.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
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в мире, украина, европа, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Мы сделали для них все". Американский офицер жестко отчитал ВСУ

Офицер Дэвис: помощь Запада не принесла результатов для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Украине не принесла никаких результатов, поэтому нет оснований рассчитывать на победу ВСУ, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«

"США поставили пять тысяч бронемашин, миллиарды долларов, это помимо всего того, что передала Европа. Мы сделали все, но это не помогло отодвинуть линию фронта. <…> На каком основании кто-то думает, что что-либо изменится в будущем?" — задался он вопросом.

Дэвис призвал Украину начать мирные переговоры, пока страна не потеряла еще больше территорий.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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