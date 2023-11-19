https://ria.ru/20231119/vsu-1910367440.html

Тяжелый удар. СМИ раскрыли шокирующую новость о ВСУ в зоне СВО

Тяжелый удар. СМИ раскрыли шокирующую новость о ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023

Тяжелый удар. СМИ раскрыли шокирующую новость о ВСУ в зоне СВО

Украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за боевых провалов, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:11

2023-11-19T10:11

2023-11-19T10:11

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за боевых провалов, пишет американский журнал Military Watch."Дезертирство украинских военнослужащих продолжает расти, а моральный дух, по имеющимся данным, подорван из-за провала многомесячного летнего наступления на российские позиции, огромного количества потерь, неспособности новых западных вооружений переломить ход конфликта, а также недавнего перенаправления новых западных поставок оружия в Израиль", — говорится в материале.Журналисты отметили, что украинская военная верхушка посылает новобранцев в тяжелые бои без должной подготовки, в результате которых они быстро сдаются в плен российским подразделениям, а более опытные бойцы ВСУ устраивают расстрелы беглецов с целью предотвращения дальнейшего дезертирства."В связи с сокращение поставок на Украину все больше аналитиков приходят к выводу о том, что поражение Киева практически неминуемо и может быть окончательно достигнуто в 2024 году", — подытожили обозреватели.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html

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израиль

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в мире, киев, израиль, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика