Тяжелый удар. СМИ раскрыли шокирующую новость о ВСУ в зоне СВО
Military Watch: украинцы стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за боевых провалов, пишет американский журнал Military Watch.
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"Дезертирство украинских военнослужащих продолжает расти, а моральный дух, по имеющимся данным, подорван из-за провала многомесячного летнего наступления на российские позиции, огромного количества потерь, неспособности новых западных вооружений переломить ход конфликта, а также недавнего перенаправления новых западных поставок оружия в Израиль", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что украинская военная верхушка посылает новобранцев в тяжелые бои без должной подготовки, в результате которых они быстро сдаются в плен российским подразделениям, а более опытные бойцы ВСУ устраивают расстрелы беглецов с целью предотвращения дальнейшего дезертирства.
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"В связи с сокращение поставок на Украину все больше аналитиков приходят к выводу о том, что поражение Киева практически неминуемо и может быть окончательно достигнуто в 2024 году", — подытожили обозреватели.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.