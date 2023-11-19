https://ria.ru/20231119/vrachi-1910347491.html

Группу "Врачей без границ" атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа"

Группу "Врачей без границ" атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 19.11.2023

Группу "Врачей без границ" атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа"

Организация "Врачи без границ" заявила, что группу сотрудников организации и их родственников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T03:55

2023-11-19T03:55

2023-11-19T03:55

врачи без границ

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" заявила, что группу сотрудников организации и их родственников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа", в результате один человек погиб, один был ранен. По данным организации, 18 ноября группа из 137 человек, включая сотрудников "Врачей без границ" и их родственников, направилась на нескольких транспортных средствах из окрестностей больницы "Аш-Шифа", где были помещения организации, на юг сектора Газа. По данным организации, когда группа достигла пропускного пункта у реки Бесор, возле него прозвучали выстрелы, из-за чего сотрудники вернулись назад. "На обратном пути группа подверглась нападению ... недалеко от офиса организации "Врачи без границ". Две машины организации были преднамеренно атакованы", - говорится в заявлении на сайте организации. В результате атаки один человек со стороны "Врачей без границ" погиб, еще один - ранен. Организация "Врачи без границ" осудила атаки на группу эвакуируемых и призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевых действий для безопасной эвакуации мирных жителей из сектора Газа. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта. В ночь на воскресенье в организации заявили, что новые миссии по перевозке пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа на юг анклава организуют в ближайшие трое суток. В настоящее время, по данным ВОЗ, в госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент.

https://ria.ru/20231113/gaza-1909217620.html

https://ria.ru/20231110/obstrely-1908602414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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врачи без границ, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире