В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов
Жители Волгограда провели митинг в честь годовщины начала разгрома фашистов
© Фото : Администрация Волгограда/ВКонтактеВозложение цветов к мемориалу на Мамаевом кургане в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Волгограде
Возложение цветов к мемориалу на Мамаевом кургане в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Волгограде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, сообщает администрация региона.
"В годовщину начала контрнаступления под Сталинградом на территории всей области проходят памятные акции", - говорится в сообщении.
Началась программа мероприятий в Калачевском районе - с возложения цветов к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморске. В Калаче-на-Дону прошел торжественный митинг.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, представители органов исполнительной власти и общественных объединений почтили память защитников Сталинграда на главной высоте России - Мамаевом кургане.
Ранним утром 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.