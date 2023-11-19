https://ria.ru/20231119/volgograd-1910388070.html

В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов

В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов - РИА Новости, 19.11.2023

В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов

Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:01

2023-11-19T13:01

2023-11-19T13:01

сталинград

волгоград

андрей бочаров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, сообщает администрация региона. "В годовщину начала контрнаступления под Сталинградом на территории всей области проходят памятные акции", - говорится в сообщении. Началась программа мероприятий в Калачевском районе - с возложения цветов к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморске. В Калаче-на-Дону прошел торжественный митинг. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, представители органов исполнительной власти и общественных объединений почтили память защитников Сталинграда на главной высоте России - Мамаевом кургане. Ранним утром 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сталинград, волгоград, андрей бочаров