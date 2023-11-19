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В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов - РИА Новости, 19.11.2023
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13:01 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/volgograd-1910388070.html
В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов
В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов - РИА Новости, 19.11.2023
В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов
Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:01
2023-11-19T13:01
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, сообщает администрация региона. "В годовщину начала контрнаступления под Сталинградом на территории всей области проходят памятные акции", - говорится в сообщении. Началась программа мероприятий в Калачевском районе - с возложения цветов к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморске. В Калаче-на-Дону прошел торжественный митинг. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, представители органов исполнительной власти и общественных объединений почтили память защитников Сталинграда на главной высоте России - Мамаевом кургане. Ранним утром 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.
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сталинград, волгоград, андрей бочаров
Сталинград, Волгоград, Андрей Бочаров
В Волгограде проходят мероприятия к годовщине начала разгрома фашистов

Жители Волгограда провели митинг в честь годовщины начала разгрома фашистов

© Фото : Администрация Волгограда/ВКонтактеВозложение цветов к мемориалу на Мамаевом кургане в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Волгограде
Возложение цветов к мемориалу на Мамаевом кургане в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Администрация Волгограда/ВКонтакте
Возложение цветов к мемориалу на Мамаевом кургане в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Волгограде
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Жители Волгоградской области возложили цветы к памятникам и провели торжественный митинг в день 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, сообщает администрация региона.
"В годовщину начала контрнаступления под Сталинградом на территории всей области проходят памятные акции", - говорится в сообщении.
Началась программа мероприятий в Калачевском районе - с возложения цветов к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморске. В Калаче-на-Дону прошел торжественный митинг.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, представители органов исполнительной власти и общественных объединений почтили память защитников Сталинграда на главной высоте России - Мамаевом кургане.
Ранним утром 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. За первым ударом, обрушившимся на гитлеровских захватчиков, последовали другие. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.
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