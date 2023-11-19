https://ria.ru/20231119/vino-1910377694.html
Импортеры заявили о снижении поставок молодого вина из Франции в Россию
Импортеры заявили о снижении поставок молодого вина из Франции в Россию - РИА Новости, 19.11.2023
Импортеры заявили о снижении поставок молодого вина из Франции в Россию
Объём поставок импортного молодого вина из Франции в Россию снизился на фоне повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, однако импортеры... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:22
2023-11-19T11:22
2023-11-19T11:22
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франция
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Объём поставок импортного молодого вина из Франции в Россию снизился на фоне повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, однако импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона, а также запускают собственное производство, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "В этом году мы ввезли всего 11 000 бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина (из Франции - ред.) в этом году – его итоговая цена для покупателя", - заявил директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин. По его словам, после повышения пошлин на вина недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России европейскими поставщиками, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной. "Тем не менее мы не могли оставить поклонников молодого вина без праздника в этом году. На текущий момент отгружено 100% Божоле Нуво с наших складов в СПБ и Москве. Это говорит о том, что праздник все еще любим российскими винолюбами… Российские виноделы тоже производят молодое вино, наиболее заметна на рынке продукция "Кубань-вино". Однако случаи такого же массового празднования нам неизвестны", - добавил Журкин. Изменение цен на импортное молодое вино подтвердили и в Luding. "Повышение пошлин на недружественные страны, конечно, повлияло на рынок французских вин, в том числе это отразилось и на полочных ценах молодого вина Божоле Нуво… В связи с чем в этом году компания Luding выпустила молодое вино собственного производства под торговой маркой Tour de Lumierе на мощностях своего многолетнего партнёра - винодельческого предприятия Olymp Winery", - отметил руководитель винного портфеля компании Евгений Щербаков. Он уточнил, что новый бренд уже зарекомендовал себя на рынке, что подтверждают продажи, которые вышли на уровень продаж прошлого года французского аналога. Праздник Божоле Нуво - день официальной презентации вина свежего урожая во Франции. Основной сбор урожая начинается в конце августа и заканчивается в октябре, при этом в ноябре вина из сортов раннего сбора уже заканчивают бродить. Таким вином в третий четверг ноября и отмечают завершение очередного виноградарского сезона, устраивая фестивали и ярмарки.
https://ria.ru/20231116/vino-1909735790.html
https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, франция, россия
Экономика, Франция, Россия
Импортеры заявили о снижении поставок молодого вина из Франции в Россию
Импортеры: поставки молодого вина из Франции в РФ упали, но Божоле Нуво завозят
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Объём поставок импортного молодого вина из Франции в Россию снизился на фоне повышения ввозных пошлин для вин из недружественных стран, однако импортеры продолжают завозить Божоле Нуво и другие напитки из этого региона, а также запускают собственное производство, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"В этом году мы ввезли всего 11 000 бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле (не только Нуво) в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина (из Франции - ред.) в этом году – его итоговая цена для покупателя", - заявил директор по импорту компании Ladoga
Дмитрий Журкин.
По его словам, после повышения пошлин на вина недружественных стран, стоимости логистики и урезания маркетинговых бюджетов для России европейскими поставщиками, стоимость такой продукции для потребителя стала непривлекательной.
"Тем не менее мы не могли оставить поклонников молодого вина без праздника в этом году. На текущий момент отгружено 100% Божоле Нуво с наших складов в СПБ и Москве
. Это говорит о том, что праздник все еще любим российскими винолюбами… Российские виноделы тоже производят молодое вино, наиболее заметна на рынке продукция "Кубань-вино". Однако случаи такого же массового празднования нам неизвестны", - добавил Журкин.
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Изменение цен на импортное молодое вино подтвердили и в Luding. "Повышение пошлин на недружественные страны, конечно, повлияло на рынок французских вин, в том числе это отразилось и на полочных ценах молодого вина Божоле Нуво… В связи с чем в этом году компания Luding выпустила молодое вино собственного производства под торговой маркой Tour de Lumierе на мощностях своего многолетнего партнёра - винодельческого предприятия Olymp Winery", - отметил руководитель винного портфеля компании Евгений Щербаков.
Он уточнил, что новый бренд уже зарекомендовал себя на рынке, что подтверждают продажи, которые вышли на уровень продаж прошлого года французского аналога.
Праздник Божоле Нуво - день официальной презентации вина свежего урожая во Франции. Основной сбор урожая начинается в конце августа и заканчивается в октябре, при этом в ноябре вина из сортов раннего сбора уже заканчивают бродить. Таким вином в третий четверг ноября и отмечают завершение очередного виноградарского сезона, устраивая фестивали и ярмарки.
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