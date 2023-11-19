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В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра - РИА Новости, 19.11.2023
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра
Двое человек погибли в результате сильного ветра в Болгарии, сообщило издание Sofia Globe. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:12
2023-11-19T20:12
2023-11-19T20:12
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое человек погибли в результате сильного ветра в Болгарии, сообщило издание Sofia Globe. "Двое человек… погибли в результате несчастных случаев, вызванных сильными ветрами, обрушившимися на Болгарию. 18 ноября автомобилист погиб в столице Болгарии после падения дерева на машину… По сообщениям от 19 ноября, женщина в черноморском городе Варне погибла после того, как на неё упала ветка", - сообщает издание. Издание отмечает, что в Варне объявлено чрезвычайное положение. "Множество обвалившихся ветвей и деревьев заблокировали ключевые магистрали, разрушили инфраструктуру и привели к повреждениям, включая разбитые светофоры и поломанные дорожные знаки, а также другое имущество", - пишет издание со ссылкой на мэра Варны Благомира Коцева.
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в мире, болгария, варна
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра
Sofia Globe: в Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра