Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/veter-1910446495.html
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра - РИА Новости, 19.11.2023
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра
Двое человек погибли в результате сильного ветра в Болгарии, сообщило издание Sofia Globe. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:12
2023-11-19T20:12
в мире
болгария
варна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901825436_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6391caf28db118336bb75bc6b960a246.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое человек погибли в результате сильного ветра в Болгарии, сообщило издание Sofia Globe. "Двое человек… погибли в результате несчастных случаев, вызванных сильными ветрами, обрушившимися на Болгарию. 18 ноября автомобилист погиб в столице Болгарии после падения дерева на машину… По сообщениям от 19 ноября, женщина в черноморском городе Варне погибла после того, как на неё упала ветка", - сообщает издание. Издание отмечает, что в Варне объявлено чрезвычайное положение. "Множество обвалившихся ветвей и деревьев заблокировали ключевые магистрали, разрушили инфраструктуру и привели к повреждениям, включая разбитые светофоры и поломанные дорожные знаки, а также другое имущество", - пишет издание со ссылкой на мэра Варны Благомира Коцева.
https://ria.ru/20231119/krysha-1910400067.html
болгария
варна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901825436_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e49fb8b332845dd424c90323be5a77df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, варна
В мире, Болгария, Варна
В Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра

Sofia Globe: в Болгарии два человека погибли из-за сильного ветра

© iStock.com / Veni vidi...shootПолицейский фургон в Болгарии
Полицейский фургон в Болгарии - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© iStock.com / Veni vidi...shoot
Полицейский фургон в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Двое человек погибли в результате сильного ветра в Болгарии, сообщило издание Sofia Globe.
«
"Двое человек… погибли в результате несчастных случаев, вызванных сильными ветрами, обрушившимися на Болгарию. 18 ноября автомобилист погиб в столице Болгарии после падения дерева на машину… По сообщениям от 19 ноября, женщина в черноморском городе Варне погибла после того, как на неё упала ветка", - сообщает издание.
Издание отмечает, что в Варне объявлено чрезвычайное положение.
«
"Множество обвалившихся ветвей и деревьев заблокировали ключевые магистрали, разрушили инфраструктуру и привели к повреждениям, включая разбитые светофоры и поломанные дорожные знаки, а также другое имущество", - пишет издание со ссылкой на мэра Варны Благомира Коцева.
Ликвидация последствий ураганного ветра в Барнауле
В Барнауле женщину убило куском крыши, сорванным ветром
Вчера, 14:39
 
В миреБолгарияВарна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала