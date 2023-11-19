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В Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра - РИА Новости, 19.11.2023
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19:33 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/veter-1910441649.html
В Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
В Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра - РИА Новости, 19.11.2023
В Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за прошедшего ураганного ветра, по уточненным данным погибли три человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:33
2023-11-19T19:33
происшествия
новокузнецк
сергей цивилев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокопьевск
россия
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за прошедшего ураганного ветра, по уточненным данным погибли три человека, сообщает пресс-служба правительства региона. "По распоряжению Сергея Цивилева в Кузбассе введен режим повышенной готовности. На данный момент по восстановлению системы ЖКХ работают 500 бригад, по восстановлению электричества — 100 бригад. Кроме того, собрана аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу в составе 55 человек и 10 единиц техники", – говорится в сообщении. Отмечается, что поставлены задачи министерствам, ведомствам и главам муниципальных образований области о ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений. Как рассказал Алексей Шульгин, "в связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области, сопровождающегося усилением ветра до ураганных значений — 33-35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибло три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Алексея Шульгина. Отмечается, что наиболее сложная ситуация складывается в Новокузнецке и Прокопьевске. Так, в части районов столицы Южной агломерации нет электроэнергии. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются в Абашево, части Кузнецкого района, Дальнем Куйбышево, Листвягах, Притомском, Абагуре, части Центрального района. Сообщалось, что в Новокузнецке и Прокопьевске введен режим чрезвычайной ситуации. В Новокузнецке в понедельник отменяются занятия первой смены в школах. По работе второй смены будет принято решение в 20 ноября. В Прокопьевске происходят аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления. Также часть школ в понедельник переведена на удаленное обучение. Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий. При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам "101" или "112".
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html
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происшествия, новокузнецк, сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокопьевск, россия
Происшествия, Новокузнецк, Сергей Цивилев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокопьевск, Россия
В Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра

Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на набережной
Девушка на набережной - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка на набережной . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за прошедшего ураганного ветра, по уточненным данным погибли три человека, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По распоряжению Сергея Цивилева в Кузбассе введен режим повышенной готовности. На данный момент по восстановлению системы ЖКХ работают 500 бригад, по восстановлению электричества — 100 бригад. Кроме того, собрана аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу в составе 55 человек и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что поставлены задачи министерствам, ведомствам и главам муниципальных образований области о ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений.
Как рассказал Алексей Шульгин, "в связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области, сопровождающегося усилением ветра до ураганных значений — 33-35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибло три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Алексея Шульгина.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация складывается в Новокузнецке и Прокопьевске. Так, в части районов столицы Южной агломерации нет электроэнергии. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются в Абашево, части Кузнецкого района, Дальнем Куйбышево, Листвягах, Притомском, Абагуре, части Центрального района.
Сообщалось, что в Новокузнецке и Прокопьевске введен режим чрезвычайной ситуации. В Новокузнецке в понедельник отменяются занятия первой смены в школах. По работе второй смены будет принято решение в 20 ноября. В Прокопьевске происходят аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления. Также часть школ в понедельник переведена на удаленное обучение.
Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий. При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам "101" или "112".
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