Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра
В нескольких районах Красноярского края устраняют последствия штормового ветра
Вид на центральную часть Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл несколько территорий в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".
По данным регионального главка МЧС, в центральных и южных районах края сильный ветер, временами порывы ветра достигают ураганного до 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане и просят не паниковать и соблюдать осторожность.
"Персонал филиала "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл регион. …На данный момент больше всего пострадали от стихии Ужурский (село Малый Имыш, город Ужур), Шарыповский, Балахтинский и Новоселовский районы", - говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что на помощь энергетикам Западных электрических сетей направили пять оперативных бригад из Минусинска и Красноярска. Специалисты восстанавливают пострадавшие от ветровой нагрузки сети, проверяют состояние линий, выявляют повреждения, отрабатывают точечные заявки жителей. Всего в круглосуточном режиме работают 976 человек и 299 единиц техники. На случай ухудшения обстановки для населенных пунктов подготовлены 43 резервных источника электроснабжения.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в нескольких микрорайонах Красноярска, а также пригородном поселке Емельяново нет света. Кроме того, сообщается о снесенном покрытии крыши в Красноярске, которая повредила припаркованные авто.
В региональном главке МЧС соседней Хакасии также предупредили об усилении западного ветра до ураганного с порывами до 33 и более метров в секунду.