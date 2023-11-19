https://ria.ru/20231119/veter-1910380784.html

Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра

Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра - РИА Новости, 19.11.2023

Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра

Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл несколько территорий в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь". РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:46

2023-11-19T11:46

2023-11-19T11:46

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл несколько территорий в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь". По данным регионального главка МЧС, в центральных и южных районах края сильный ветер, временами порывы ветра достигают ураганного до 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане и просят не паниковать и соблюдать осторожность. "Персонал филиала "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл регион. …На данный момент больше всего пострадали от стихии Ужурский (село Малый Имыш, город Ужур), Шарыповский, Балахтинский и Новоселовский районы", - говорится в сообщении. В компании также сообщили, что на помощь энергетикам Западных электрических сетей направили пять оперативных бригад из Минусинска и Красноярска. Специалисты восстанавливают пострадавшие от ветровой нагрузки сети, проверяют состояние линий, выявляют повреждения, отрабатывают точечные заявки жителей. Всего в круглосуточном режиме работают 976 человек и 299 единиц техники. На случай ухудшения обстановки для населенных пунктов подготовлены 43 резервных источника электроснабжения. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в нескольких микрорайонах Красноярска, а также пригородном поселке Емельяново нет света. Кроме того, сообщается о снесенном покрытии крыши в Красноярске, которая повредила припаркованные авто. В региональном главке МЧС соседней Хакасии также предупредили об усилении западного ветра до ураганного с порывами до 33 и более метров в секунду.

https://ria.ru/20231113/sochi-1909193565.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск, красноярский край