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Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы - РИА Новости, 19.11.2023
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09:41 19.11.2023 (обновлено: 10:36 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910363574.html
Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы
Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы - РИА Новости, 19.11.2023
Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы
Венесуэла пригласила российских наблюдателей на президентские выборы в стране в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:41
2023-11-19T10:36
в мире
венесуэла
оон
африканский союз
каракас
барбадос
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла пригласила российских наблюдателей на президентские выборы в стране в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "Сегодня мы пригласили Российскую Федерацию, она всегда сопровождала нас в этом процессе. У нашей избирательной власти есть соглашения с различными органами российской избирательной системы, и мы будем обмениваться информацией. Мы очень рады, что они могут участвовать в этом процессе", - сказал он. Министр также указал, что Каракас готов пригласить всех, кто хочет принимать участие в этом процессе, но они должны уважать закон и конституцию. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Согласно тексту частичного соглашения, озвученному на мероприятии в Бриджтауне, стороны условились способствовать проведению во втором полугодии 2024 года в Венесуэле инклюзивных выборов под пристальным международным наблюдением, включая миссии из Европейского Союза, группу экспертов ООН, Африканского союза, Межамериканского союза избирательных организаций и Центра Картера. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html
https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html
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в мире, венесуэла, оон, африканский союз, каракас, барбадос
В мире, Венесуэла, ООН, Африканский союз, Каракас, Барбадос
Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы

Венесуэла пригласила российских наблюдателей на выборы в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла пригласила российских наблюдателей на президентские выборы в стране в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Сегодня мы пригласили Российскую Федерацию, она всегда сопровождала нас в этом процессе. У нашей избирательной власти есть соглашения с различными органами российской избирательной системы, и мы будем обмениваться информацией. Мы очень рады, что они могут участвовать в этом процессе", - сказал он.
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Министр также указал, что Каракас готов пригласить всех, кто хочет принимать участие в этом процессе, но они должны уважать закон и конституцию.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Согласно тексту частичного соглашения, озвученному на мероприятии в Бриджтауне, стороны условились способствовать проведению во втором полугодии 2024 года в Венесуэле инклюзивных выборов под пристальным международным наблюдением, включая миссии из Европейского Союза, группу экспертов ООН, Африканского союза, Межамериканского союза избирательных организаций и Центра Картера.
Читайте полный текст интервью >>>
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