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В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе - РИА Новости, 19.11.2023
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09:19 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361064.html
В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе
В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе - РИА Новости, 19.11.2023
В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе
Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:19
2023-11-19T09:19
венесуэла
сша
николас мадуро
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить", - сказал он, комментируя ослабление американских рестрикций. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций". Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.
https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html
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венесуэла, сша, николас мадуро, россия
Венесуэла, США, Николас Мадуро, Россия
В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе

МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить", - сказал он, комментируя ослабление американских рестрикций.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".
Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.
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ВенесуэлаСШАНиколас МадуроРоссия
 
 
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