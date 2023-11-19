https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361064.html

В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе

В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе - РИА Новости, 19.11.2023

В Каракасе не ожидают ухудшения отношений с Москвой в нефтяном секторе

Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:19

2023-11-19T09:19

2023-11-19T09:19

венесуэла

сша

николас мадуро

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить", - сказал он, комментируя ослабление американских рестрикций. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций". Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.

https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html

венесуэла

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венесуэла, сша, николас мадуро, россия